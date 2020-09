Festival della Valtellina, visite guidate, Moscato e… il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nel week-end. Nel rispetto delle disposizioni anti-Covid vengono proposte occasioni di aggregazione per divertirsi e stare all’aria aperta.

Ecco la panoramica degli appuntamenti in programma sabato 12 e domenica 13 settembre nella provincia orobica.

Sino a domenica 13 settembre allo Spritz&Burger di Albino si terrà il “Festival della Valtellina”, il format itinerante che negli ultimi due anni ha conquistato piazze, parchi e location di tutta Italia. Sei giorni nei quali si potranno degustare alcune delle più conosciute prelibatezze tipiche valtellinesi come gli sciatt e i pizzoccheri, ma anche polenta con brasato, carne alla griglia e burger da 200gr, nel contesto dello Spritz&Burger di Albino, con ampio parcheggio ed immerso nel verde direttamente sulla pista ciclopedonale dalla Val Seriana.

Non mancheranno vini tipici valtellinesi, selezionate birre e tutte le altre proposte del servizio bar & cocktail, mentre per creare la giusta atmosfera ci sarà della musica.

Gli orari dell’evento sono: martedì, mercoledì e giovedì dalle 18; venerdì, sabato e domenica dalle 11 del mattino (orario continuato a pranzo e cena).

È possibile consumare i piatti sul posto contando su un’area con tavoli ed è consigliata la prenotazione (i posti sono limitati). Si può prenotare tutti i giorni dalle 10 alle 18 telefonando, mandando un sms o scrivendo un messaggio WhatsApp al numero 3476791388 – 3400693829. Per avere ulteriori informazioni inviare un’e-mail a info@labergamasca.net

Chi lo desidera può usufruire servizio d’asporto e take- away.

Da venerdì 11 a domenica 13 settembre vi aspetta il secondo dei quattro weekend dedicati a Scanzorosciate e al Moscato di Scanzo.

Tantissime le iniziative che vi accompagneranno alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche, artistiche e naturali del nostro territorio: venerdì 11 settembre il Consorzio Tutela Moscato di Scanzo organizza la “Degustazione Moscato di Scanzo”, che si terrà alle ore 20:45 presso la Sala Galizzi (Rosciate, Via Don Giulio Calvi n. 1); sabato 12 l’appuntamento è con il Laboratorio del Gusto – Le Eccellenze Bergamasche: Moscato di Scanzo e i Formaggi delle Orobie, organizzato dalla Strada del Moscato di Scanzo in collaborazione con Slow Food Bergamo e Terre del Vescovado; domenica 13 settembre si terrà l’appuntamento con “Scopriamo il Miele: Visita e degustazioni”.

Domenica 13 settembre, all’interno della rassegna “Borghi&Burattini” della Fondazione Benedetto Ravasio, Pietro Roncelli presenta lo spettacolo di burattini “Gioppino alla Corte del Re di Persia”, spettacolo gratuito organizzato dall’Assessorato alla Cultura.

Per una domenica tra arte, storia, natura ed enogastronomia, il gruppo CustodiS vi accompagnerà alla scoperta di Tribulina e Rosciate, attraverso due itinerari dedicati con degustazione in cantina. Le iniziative outdoor di domenica continuano in collaborazione con l’Ente di Promozione Turistica Terre del Vescovado e Orobie4Trekking e l’Escursione lungo le Strade del Vino con degustazione in agriturismo al tramonto.

Ricordiamo a tutti gli amanti dello sport che fino al 18 settembre sarà possibile partecipare alla Moscato di Scanzo Virtual Trail, organizzata dal Gruppo Alpinistico Presolana ASD. Una gara competitiva “virtuale” mediante un percorso a tempo da effettuare attraverso l’applicazione STRAVA, che registra il passaggio del partecipante lungo il percorso e ne registra il tempo, realizzando una classifica maschile e femminile. I vincitori della Virtual Trail saranno premiati il 20 settembre, giorno in cui si terrà la staffetta delle associazioni, attraverso le colline di Scanzorosciate.

Inoltre, durante tutti i week-end, potrete vivere in sicurezza le cantine di Scanzorosciate e assaporare i pregiati vini del territorio, primo fra tutti il rinomato Moscato di Scanzo. Ogni fine settimana troverete prelibati menù a km0, presso gli agriturismi e i ristoranti di Scanzorosciate, ma anche aperitivi, gelati e degustazioni.

Un secondo weekend per vivere il nostro territorio e i suoi pregiati prodotti enogastronomici. Sul sito ufficiale, www.festadelmoscato.it, troverete tutte le informazioni, le modalità di prenotazione e il calendario con tutti gli eventi.

Sabato 12 settembre sarà possibile partecipare a una visita guidata alla scoperta del santuario dell’Addolorata a Santa Brigida. L’appuntamento è alle 15 in via dei Pascoli, 3. La cappella originaria risale al X secolo e fu forse edificata sui resti di un precedente edificio sacro pagano di probabile origine celtica. L’edificio attuale è la risultante di una serie di trasformazioni che si sono succedute nell’arco di circa un millennio, caratterizzate da vari ampliamenti e abbellimenti in relazione al suo ruolo di “chiesa matrice” della Valle Averara. L’edificio è a una sola navata, divisa in cinque campate a sesto acuto, sorrette da pilastri in pietra; Il campanile, a cuspide piramidale, ha la parte inferiore parzialmente inglobata nella chiesa e presenta una piccola cella campanaria a quattro aperture.

Sul lato meridionale si apre un porticato coperto dallo spiovente del tetto della chiesa e sorretto da tre pilastri e quasi interamente decorato da affreschi, che risalgono al XV sec. e sono ascrivibili a frescanti locali, tra cui Pietro de Asenelis (ciclo del portico) e Angelo Baschenis (dipinti della cappella di San Nicola da Tolentino).

Prenotazione obbligatoria: info@lagildadellearti.it – 3460911169.

Fino a domenica 13 settembre nell’Altobrembo si terrà la nuova edizione di “Fungolandia“. L’iniziativa, giunta al 15 esimo anno, assume un’impostazione diversa dal solito per garantire lo svolgimento degli eventi in sicurezza a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Il calendario, comunque, è ricco di appuntamenti che coinvolgeranno i paesi di Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Santa Brigida e Valtorta. Anche quest’anno i visitatori saranno guidati alla scoperta della natura e del territorio dell’Alta Valle Brembana partecipando a mostre, percorsi gastronomici, escursioni, percorsi sensoriali, laboratori, giornate dedicate al benessere e molto altro.

Tutti i giorni sarà possibile prendere parte alle giornate alla scoperta dei funghi: il programma prevede al mattino una passeggiata guidata dai micologi per scoprire i funghi e l’habitat del bosco, il pranzo in uno dei ristoranti con menù a tema e, al pomeriggio, la possibilità di visitare, nell’ampio spazio della Sala Polivalente di Santa Brigida, la “Mostra del Fungo della Valle Brembana” con l’esposizione di numerose specie fungine del territorio, il tutto accompagnati dai micologi dell’Associazione Micologica Bresadola.

Gli amanti delle mostre, oltre a recarsi alla Mostra del Fungo della Valle Brembana a Santa Brigida, potranno vedere esposizioni fotografiche come “Angoli di storia” a Olmo al Brembo, “I Baschenis de’ Averaria” a Valtorta, “Il fotografo ritrovato” a Ornica ed “Eleganza discreta di una Valle“ a Santa Brigida.

Non mancheranno momento musicali, come “Un inferno musicale”, domenica 13 settembre a Ornica, nel particolare contesto della Val d’Inferno, dove le musiche della tradizione orobica e alpina al suono dei baghet, l’antica cornamusa bergamasca, incontrano il Corno delle Alpi dei “Chi ‘lla pia”. Nel tardo pomeriggio, infine alla Sala Polivalente di Santa Brigida si terrà la premiazione dei concorsi di Fungolandia 2020 che chiuderà la rassegna.

Tutti i giorni i ristoranti aderenti all’iniziativa proporranno menù a base di funghi e prelibatezze del territorio e, per chi volesse abbinare gusto e natura, sarà possibile prenotare cestini pic-nic da consumare all’aria aperta.

Sabato 12 settembre si terrà la terza edizione della passeggiata teatrale “Tour di Lallio” con il gruppo di narratori – cittadini di Lallio condotti da Tiziano Manzini. L’iniziativa permetterà agli spettatori, attraverso un percorso a stazioni, di conoscere personaggi e luoghi simbolo della storia del Paese.

Quattro sono le tappe ricche di storia che i narratori ci raccontano in luoghi diversi:

Parco del Pascoletto : sorprendenti racconti del campo di prigionia

Alla storica chiesetta di San Bernardino gioiello architettonico di Lallio: le prediche del Santo

Presso la Parrocchiale: la figura di Suor Danielangela Sorti missionaria in Africa

Nel cortile della scuola d’infanzia: l’educazione popolare dei figli tra ieri e oggi con uno sguardo ironico racconto al femminile

I dieci interpreti dei quattro quadri, tutti cittadini di Lallio, hanno partecipato ad un percorso guidato da Tiziano Manzini che è stato non solo teatrale, ma anche di condivisione, ricordi, emozioni e naturalmente la voglia di incontrarsi per preparare un appuntamento culturale gradito al territorio

Sono previsti due turni di spettacolo con orari di partenza differenziati:

Partenza primo gruppo ore 15, partenza secondo gruppo ore 15,45. Si raccomanda la puntualità

La partecipazione é gratuita, ma é necessario prenotare

nel rispetto degli attuali protocolli sanitari .

INFO E PRENOTAZIONI

biblioteca di Lallio tel 035 692740

Tartaruga Associazione 348 1794791

mail biblioteca@comune.lallio.bg.it

Il ritrovo è alle 14.40 al Cortile della chiesa di San Bernardino Lallio. La partecipazione è gratuita ed è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: Associazione Tartaruga cell. 348 1794791 tartaruga.associazione@gmail.com – Biblioteca di Lallio tel. 035 692740 biblioteca@comune.lallio.bg.it

A Treviolo debutta “Con gli occhi di Dante”, nuovo progetto di Gabriele Laterza. L’iniziativa, promossa per conto del Comune, è patrocinata dalla Società Dante Alighieri – sede di Bergamo. Il primo appuntamento (“Dante, un uomo solo e indignato”) è domenica 13 settembre alle 17 (Treviolo, Biblioteca; occorre prenotarsi telefonicamente: 035/693916).Il secondo appuntamento (“Il canto di Paolo e Francesca”) sarà realizzato l’11 ottobre; il terzo appuntamento (“Dante. Che voleva cambiare il mondo”) il 13 dicembre.

Sabato 13 settembre alle 20.30 nel cortile dell’Oratorio di Spirano, l’amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Benedetto Ravasio, promuove una serata aperta alla cittadinanza, in particolare a bambini e ragazzi e alle loro famiglie.

In programma lo spettacolo di burattini “Gioppino e la grande avventura fantastica”, adatto a tutti. La compagnia I burattini Bonacina porta in scena una divertente commedia ispirata alla tradizione bergamasca del Teatro dei Burattini. Aprirà la serata l’insegnante Irene Carminati con la presentazione del libro “Il cielo è annuvolato”: una raccolta di scritti, frutto del concorso letterario #noiscriviamodacasa

L’ingresso libero, nel rispetto delle normative di sicurezza e sanitarie. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso il salone dell’Oratorio.

Sabato 12 e domenica 13 settembre al Castello Visconteo di Pagazzano si terrà la sagra Madonna del Rosario. Con visite guidate, laboratori per i bambini e tiro con l’arco per tutti. Il programma della festa è completo, nonostante le doverose cautele e misure di sicurezza legate al Covid.

Ad aprire la sagra, sabato pomeriggio dalle 14.30, l’esposizione dei lavori dei bambini realizzati con l’iniziativa “C’era una volta, un drago, un castello ed un virus”, a cui parteciperanno anche il Comune ed il parroco di Pagazzano.

A seguire sarà la volta dei laboratori, sempre per i più piccoli mentre la sera di sabato, dalle 19 alle 22, sarà il momento delle visite guidate al castello ed al museo archeologico grandi opere (M.A.G.O). E se il sabato si chiude con le visite, la domenica 13 settembre dalle 10 si riparte proprio dalle visite guidate, i laboratori ed il tiro con l’arco tra le scenografiche mura del castello. L’ingresso è gratuito per i residenti a Pagazzano.

Unica condizione, si raccomanda la prenotazione per le visite.

Per avere ulteriori informazioni e per prenotarsi: www.castellodipagazzano.it – visitepagazzano.gcc@gmail.com oppure al numero 349 1359018.