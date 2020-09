Esordio in serie A per lo Spezia con le maglie disegnate da Acerbis

Maglia bianca con il logo dello sponsor e lo stemma sociale della squadra. Non stiamo parlando della seconda divisa dell’Atalanta ma della prima maglia dello Spezia Calcio, che farà il suo esordio in Serie A, disegnata dalla Acerbis di Albino.

Grazie alla felice intuizione di legarsi, in tempi non sospetti, come sponsor tecnico agli aquilotti il marchio bergamasco di abbigliamento sportivo sarà di scena per la prima volta, con una propria creazione, sul maggiore palcoscenico del calcio italiano.

Bianca la livrea che gli aquilotti indosseranno come il soprannome del club ligure, con spalle e colletto neri (oltre a piccolo inserti sul bordo delle maniche). Sulle nuove casacche la scritta Acerbis è al centro, sulla destra il simbolo dello “scudetto d’onore” del 1944, mentre a sinistra, sul cuore, l’acronimo dello Spezia (ASC). La maglia away è completamente nera con il colletto che diventa verde acido e la banda sulle spalle in un grigio più chiaro del resto della casacca. Il fregio sulle maniche riprende il colore del colletto. La terza è azzurra, richiamo storico a quella celeste usata dagli aquilotti agli albori della loro storia, con banda di nuovo nera. Arancione, invece, la maglia da portiere.

Lo sponsor è ancora Ten food&beverage.

Il contratto di sponsorizzazione tecnica e fornitura ufficiale è stato siglato nell’estate del 2015 e poi prolungato per altri tre campionati con scadenza nel 2021.

In occasione dell’ultimo rinnovo, nel 2018, il presidente Franco Acerbis ha spiegato di essere “molto legato a questo territorio, qui ho conosciuto per la prima volta il mare, ho vissuto parte della mia infanzia ed è sempre una grande emozione tornarvi. Nello Spezia ho trovato serietà, correttezza e quello spirito che non deve mai mancare, tanto che la nostra partnership con il Club di via Melara è diventata un modello che vogliamo riproporre anche negli altri Paesi; siamo soddisfatti e onorati di essere per altre tre stagioni partner dello Spezia Calcio, sappiamo che nel calcio moderno certi rinnovi sono cosa assai rara e questo rende tutto ancora più speciale”.

Stampato all’interno del colletto lo slogan di Paolo Ponzo, ex calciatore aquilotto prematuramente scomparso, la cui figura è stilizzata nell’atto di correre: “Ogni calciatore che veste questa maglia deve sentirsi da una parte onorato dall’altra fortemente responsabile per ciò che rappresenta”.