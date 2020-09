Calvenzano, cade dalla moto: grave, arriva l’elisoccorso

Grave incidente sulle strade della Bassa Bergamasca, a Calvenzano, dove secondo le primissime informazioni un uomo di 47 anni sarebbe caduto dalla moto e per questo trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in elisoccorso.

È successo lungo la Circonvallazione nuova, poco prima delle 16 di sabato 12 settembre. Sul posto sono intervenute l’automedica, l’ambulanza e l’elicottero del 118 per il trasporto in ospedale del ferito, soccorso in codice rosso.

Allertati i Carabinieri di Treviglio per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.