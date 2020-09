Valbrembo, torna il mercato dopo 30 anni: “Segno della ripresa del paese”

Si sono fatte attendere più di trent’anni, ma ora le bancarelle in via Donizetti a Valbrembo sono tornate. L’inaugurazione del mercato sperimentale è avvenuto nelle prime ore della mattina di venerdì 11 settembre: “Per ora durerà qualche mese e vediamo come andrà, speriamo che i cittadini lo gradiscano”, ha commentato il sindaco di Valbrembo Claudio Ferrini.

Il mercato sarà in strada tutti i venerdì mattina, ci saranno le bancarelle di vendita di formaggi e di prodotti di rosticceria, così come vestiti, intimo, accessori e molto altro: “Non ci sarà la frutta e la verdura perché sulla stessa via c’è già un fruttivendolo”, ha continuato il sindaco.

Un giorno felice e di grande importanza per il paese, che vede in questa inaugurazione un segno profondo di unità e di rinascita: “In questi 30 anni ci sono stati diversi tentativi per far ritornare le bancarelle in via Donizetti, ma il paese ha sempre fatto fatica ad essere realmente unito, dopo una storia che l’ha visto sempre diviso nei comuni di Ossanesga e Scano al Brembo. Il suo ritorno è segno della ripresa del commercio dopo un duro periodo per gli esercizi commerciali a causa della pandemia ed è anche figlio di una rinnovata consuetudine tra i cittadini ritrovata durante il lockdown: quello di servirsi del piccolo negozio di paese, invece del grande supermercato”, ha concluso il primo cittadino.