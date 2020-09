Vediamo insieme che tempo ci aspetta per il weekend con le previsioni a cura di Francesco Sudati del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

Una debole circolazione ciclonica in quota, posizionata tra le Isole Baleari e la Sardegna, tende ad interessare marginalmente anche il Piemonte e l’ovest Lombardia, ma già da domani sabato 12 settembre ritornano condizioni anticicloniche, sostenute da una decisa elongazione verso nord della cintura semipermanente di tipo subtropicale, che favoriranno condizioni di tempo stabile e soleggiato con temperature nuovamente estive per alcuni giorni.

Venerdì 11 settembre 2020

Tempo Previsto: Sul settore occidentale della regione al mattino ancora nubi compatte associate a deboli piogge sparse, in particolare tra pavese, varesotto e milanese occidentale; altrove poco nuvoloso o nuvoloso. Nel corso del pomeriggio schiarite a partire da est verso ovest, salvo temporaneo aumento delle nubi cumuliformi sui rilievi, associato a qualche breve rovescio.

Temperature: Massime in lieve calo ad ovest (26/28 °C), stazionarie ad est e comprese tra 28/31 °C;

Minime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 16/19 °C;

Zero termico a metà giornata attorno a 4000 m.

Venti: In pianura deboli orientali;

in quota a 3000 m deboli sudoccidentali.

Sabato 12 settembre 2020

Tempo Previsto: Tempo generalmente soleggiato, salvo il passaggio di nubi alte innocue e qualche locale addensamento cumuliforme sulle zone alpine, sporadicamente associato a brevi rovesci.

Temperature: Massime stazionarie e comprese tra 28/31 °C;

Minime stazionarie e comprese tra 15/18 °C;

Zero termico a metà giornata attorno a 4000 m.

Venti: In pianura e in quota a 3000 m deboli variabili.

Domenica 13 settembre 2020

Tempo Previsto: Ancora tempo stabile e soleggiato ovunque con qualche nube pomeridiana innocua a ridosso dei rilievi.

Temperature: Massime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 29/32 °C;

Minime stazionarie e comprese tra 15/18 °C;

Zero termico a metà giornata attorno a 4300 m.

Venti: In pianura deboli variabili;