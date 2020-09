Confartigianato Imprese Bergamo Informazione Pubblicitaria

Serramentisti, incontro gratuito su bonus fiscali, incentivi e marcature CE

L'iniziativa, in programma venerdì 18 settembre, è rivolta alle falegnamerie, alle imprese di produzione di serramenti (in legno e in metallo) e alle imprese di posa specializzate

L’Area Produzione e Subfornitura e l’Area Costruzioni di Confartigianato Imprese Bergamo organizzano venerdì 18 settembre alle 18.30 un seminario gratuito dal titolo: “Bonus fiscali, incentivi e marcature CE: obblighi e responsabilità di produttori e posatori”», rivolto alle falegnamerie, alle imprese di produzione di serramenti (in legno e in metallo) e alle imprese di posa specializzate. Nel corso del seminario verranno affrontate le nuove necessità delle imprese e le abilità ormai fondamentali per restare sul mercato, sempre più attratto da soluzioni a costo zero e sempre più carico di responsabilità obbligatorie. Si parlerà degli incentivi e delle novità, oltre che di sconto e cessione, che sono tornati di moda. Uno dei temi centrali sarà quello della posa in opera, con i possibili futuri obblighi connessi. Dopo l’apertura dei lavori da parte di Lorenzo Pinetti, Rappresentante dell’Area Produzione e Subfornitura, e Angelo Carrara, Rappresentante dell’Area Costruzioni, relazionerà Giovanni Tisi, consulente specialistico nell’ambito dei serramenti. Il seminario, a numero chiuso, sarà in presenza, con le dovute precauzioni e con il rispetto delle misure anti-Covid. Un segnale concreto di ripartenza che Confartigianato vuole dare alle proprie imprese. Per informazioni e iscrizioni:

Ufficio Aree di Mestiere – Alfredo Perico (tel. 035.274.292; alfredo.perico@artigianibg.com). © Riproduzione riservata