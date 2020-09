Quarto grado, Freedom, Il Volo o Propaganda live? La tv dell’11 settembre

Per la prima serata in tv, venerdì 11 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Panariello Conti Pieraccioni Lo show”. Riviviamo lo spettacolo di Panariello, Conti e Pieraccioni, amici di lungo corso che hanno condiviso spesso le loro carriere, diventando dei numeri uno nel proprio genere per il pubblico italiano: il varietà è una garanzia di divertimento puro. Uno show a 360 gradi in cui cinema, teatro e televisione si intrecciano, tra gag, battute e sketch esilaranti, con uno sguardo rivolto alla stretta attualità. Su tutto l’improvvisazione, il coinvolgimento del pubblico e l’affiatamento tra i tre.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Piano di volo”: il tenente Rebecca Weeks sembra essersi schiantata nell’Oceano in seguito ad una crisi di ipossia sopravvenuta mentre era al comando del suo aereo. Poco dopo, il sottufficiale Patrick Fisher, con cui la donna aveva una relazione segreta, viene trovato morto proprio nella sua cuccetta…

Su Rete4 alle 21.25 prende il via la nuova stagione di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.30 verrà proposta la visione del “Concerto Il Volo – 10 anni insieme”.

Su Italia1 alle 21.25 ci sarà “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo. La trasmissione rende omaggio agli eroi che 19 anni fa, a New York, hanno affrontato l’attacco al World Trade Center. Due, le testimonianze esclusive: una ragazza italiana presente al momento del crollo e il capo dei Vigili del Fuoco di New York, anch’egli di origini italiane. La squadra di Freedom, unica TV europea, ha partecipato a una commovente cerimonia in ricordo dei pompieri caduti nel disperato tentativo di salvare il maggior numero di vite umane.

A Milano ha subito un destino simile a quello dei grattacieli di Manhattan, la torre più alta del Castello Sforzesco: progettata nel ‘400, distrutta un secolo dopo è stata ricostruita nei primi del ‘900. Oggi è chiusa al pubblico, ma grazie a un permesso speciale le telecamere di Freedom mostrano per la prima volta in TV gli interni di questo edificio.

In Egitto, con l’immancabile Zahi Hawass, Giacobbo va alla scoperta di uno dei monumenti più enigmatici del Paese: il Serapeo di Saqqara, una sorta di bunker sotterraneo dell’antichità, dove sono custoditi 24 sarcofagi giganti realizzati con il granito di una cava distante quasi mille chilometri.

Infine, in Sicilia, più precisamente sull’Etna, esistono ben 40 piramidi. Perché? Con il truck di Freedom, Giacobbo sale sull’orlo di uno dei crateri del vulcano più grande d’Europa, alla ricerca della soluzione a questo mistero dimenticato.

Su La7 alle 21.15 inizia la nuova stagione di “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Cuori puri”; su Rai4 alle 21.20 “Kiss of the Dragon”; su La5 alle 21.05 “The rebound – Ricomincio dall’amore”; su Iris alle 20.55 “Il patto dei lupi”; e su Italia2 alle 21.15 “Final destination 3”.

Su Rai5 alle 21.05 andrà in onda il documentario “Art rider”. Messo in ombra dal mito del suo vicino Tevere, l’Aniene è un fiume spesso dimenticato, anche dagli stessi romani. Eppure le sue acque hanno visto la fondazione della Città Eterna, contribuendo alla nascita dell’Impero. Andrea Angelucci ripercorre il suo corso fino alla fonte, incontrando santuari nascosti e borghi.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Ciao Darwin 7 – La resurrezione” e su Real Time alle 21.20 “Bake Off Italia: dolci in forno”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.