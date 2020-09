Priorità nell’acquisto di un capo? I bergamaschi guardano prezzo e materiali

La corsa frenetica per il raggiungimento di uno status symbol si traduce spesso in cifre folli, quasi sempre legate all’acquisto di nuovi capi d’abbigliamento. Un consumismo sfrenato che danneggia l’ambiente e passa attraverso il lavoro sottopagato e l’impiego di sostanze nocive. Per ridurre l’acquisto senza freno di capi inquinanti, si sta diffondendo la creazione di un abbigliamento sempre più ecosostenibile.

L’abbigliamento ecosostenibile è un approccio al design che si fonda su etica e sostenibilità. La prima fa riferimento alle condizioni lavorative e al benessere dei lavoratori dell’azienda moda. La sostenibilità, invece, ha lo scopo di proteggere l’ambiente, attraverso l’uso di materiali dal basso impatto ambientale, sia in fase di produzione che di smaltimento.

I bergamaschi cosa guardano quando acquistano un nuovo capo? Prima di tutto prezzo e materiali. Ce lo dice un campione di 400 lettori che ha risposto al sondaggio pubblicato in collaborazione con CDN.

I vestiti ecosostenibili sono conosciuti, e chi ha risposto alla ricerca ha detto che sarebbe interessato ad acquistarli anche spendendo una cifra più alta del normale (73%). Ma il 63% non sa dove trovarli.

Tra le aziende tessili più citate dai campionati ci sono Albini Group, Trussardi, Gruppo Pezzoli e Radici Group.

Il collegamento con l’abbigliamento professionale in questo caso è d’obbligo. Così abbiamo chiesto ai nostri lettori quanto è importante – per chi la usa – la divisa sul posto di lavoro: il 46% lo ritiene un elemento distintivo per l’immagine dell’azienda, mentre il 41% la reputa fondamentale per la sicurezza del lavoratore.

Il 76% degli intervistati ci ha confermato che nell’azienda in cui lavora vengono rispettate le norme di sicurezza.

Di abbigliamento professionale abbiamo parlato con Marco Rossini, presidente e Ceo di Rossini.