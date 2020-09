Triathlon Sprint Città di Valmadrera, prima vittoria stagionale per Michele Sarzilla

Allenarsi in tre discipline differenti è sicuramente una sfida ardua, farlo durante il lockdown lo è senza dubbio ancor di più.

Nonostante le numerose difficoltà poste lungo il percorso, Michele Sarzilla ha deciso di accettarla con determinazione facendosi così trovare pronto al rientro.

Il 32enne di Seriate si è imposto nel Triathlon Sprint Città di Valmadrera battezzando così con una vittoria il debutto in maglia DDS Triathlon Team.

In grado di far la differenza nella frazione di ciclismo, l’atleta orobico ha completato le proprie fatiche in 55’44” distanziando di 51 secondi Alessandro Degasperi (Dolomitica Nuoto CTT) e Dario Chitti (Cus Parma ASD).

Sarzilla si concentrerà ora sulla Coppa del Mondo che il prossimo 13 settembre andrà di scena a Karlovy Vary in Repubblica Ceca.