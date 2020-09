Palio Città della Quercia, terzo posto per Sebastiano Parolini nei 5000 metri

Sebastiano Parolini è ormai una delle certezze del mezzofondo bergamasco.

A confermarlo è stato il podio conquistato dal 22enne di Gandino al Palio Città della Quercia, competizione internazionale svoltasi a Rovereto nella serata di martedì 8 settembre.

Protagonista sui 5000 metri, il portacolori del Gruppo Alpinistico Vertovese ha concluso in terza posizione la competizione vinta da Pietro Riva.

Nonostante non sia riuscito a chiudere sulla generosa azione del piemontese delle Fiamme Oro, il giovane seriano ha chiuso le proprie fatiche in 13’52”84 limando di sedici secondi il proprio primato e raggiungendo la sesta piazza nella graduatoria orobica.

Quarto posto e record personale per Ahmed Ouhda (Atletica Casone Noceto, 14’14”88) che ha preceduto Cesare Maestri (Atletica Valli Bergamasche, 14’23”46), in grado anch’esso di ottenere il miglior crono in carriera.

Prova sottotono nei 110 metri ostacoli invece per Hassane Fofana (Fiamme Oro) che non è riuscito ad andare oltre il settimo tempo complessivo (13”82).

Foto Gruppo Alpinistico Vertovese