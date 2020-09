Organizzazione aziendale: come EFI Reggiani interpreta il lean thinking?

Grazie ad oltre 70 anni di esperienza e di ricerca costante dell’eccellenza tecnologica, EFI Reggiani fornisce in tutto il mondo soluzioni integrate per il mercato tessile basate sullo sviluppo di processi sostenibili. Una risposta completa per l’intero processo produttivo, partendo dal di trattamento del tessuto, alla stampa fino ad arrivare al finissaggio. L’esperienza, le risorse e le innovazioni tecnologiche che EFI Reggiani porta al mercato oggi, fanno dell’azienda il leader in innovazione, sviluppo e crescita del settore manifatturiero tessile.

EFI Reggiani è una solida realtà in continuo sviluppo, grazie alla costante ricerca di soluzioni innovative.

In quest’ottica si inserisce una ormai consolidata e proficua collaborazione tra la storica azienda meccanotessile di Bergamo, EFI Reggiani una realtà di primo piano internazionale nell’ambito della ricerca come il Politecnico di Milano.

Grazie al prezioso supporto degli esperti tutor metodologici del Lean Excellence Center del Politecnico di Milano il cui direttore è il Prof. Portioli, EFI Reggiani ha intrapreso un importante programma di ottimizzazione che coinvolge magazzino, produzione e servizio post vendita volto a migliorare l’esperienza complessiva del Cliente e il time-to-market.

L’iniziativa si inserisce in una collaborazione in corso avviata nel 2019 che ha già permesso di ottenere importanti risultati in termini di ottimizzazione della filiera produttiva, contribuendo ad una migliore disponibilità di inchiostri per la stampa su tessuto e ricambi.

Gli obiettivi del progetto sono orientati a migliorare ulteriormente la soddisfazione e il servizio dei Clienti, adottando metodologie all’avanguardia per ridurre i tempi di consegna, sia per i pezzi di ricambio che per i materiali, garantire una disponibilità dei prodotti continua e migliorare la tempestività di risposta. In sintesi, il progetto è volto ad un’integrazione dei processi che garantisca un approccio più snello e dinamico.

Nel progetto sono stati coinvolti il dipartimento customer service – elemento chiave di successo che sta attraversando un processo di trasformazione digitale di fondamentale importanza-, il magazzino, la produzione e il servizio post-vendita di EFI Reggiani.

Alla base di questa trasformazione si trova l’ulteriore estensione della piattaforma Salesforce.com, un sistema in grado di gestire e monitorare tutte le operazioni di post-vendita, dall’assistenza clienti all’assistenza sul campo, dalla gestione del know-how alla vendita di pezzi di ricambio.

In questa nuova fase del progetto ci si è concentrati sull’implementazione del modulo Field Service per programmare e monitorare tutte le attività sul campo (garanzia, servizio su chiamata, installazioni, ecc ..). I principali obbiettivi del programma sono stati quelli di mappare i processi di Field Service e verificarne l’allineamento con l’implementazione di Salesforce, definire, progettare e implementare una dashboard Field Service, un cruscotto di monitoraggio delle attività oggettivo e automatizzato, specificatamente indirizzata a tracciare i tempi di risposta e di risoluzione, l’efficienza di esecuzione, la soddisfazione del cliente e il coinvolgimento delle risorse. Ma anche ridurre i tempi di consegna, sia per i pezzi di ricambio che per i materiali, ottimizzare l’inventario attraverso l’analisi del livello di stock, riducendo ai minimi termini gli sprechi.

Queste iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività e dell’impegno di EFI Reggiani in un’ottica di miglioramento continuo, attraverso il monitoraggio in tempo reale dei flussi, KPI personalizzati, strumenti di controllo dei costi e un complesso piano d’azione per il miglioramento dei processi.