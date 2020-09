Nero a metà, Chi vuol essere milionario e l’omaggio a Lucio Dalla: la tv del 10 settembre

Per la prima serata in tv, giovedì 10 settembre su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la seconda stagione della fiction “Nero a metà”. Andranno in onda due episodi dal titolo “A cuore aperto” e “Per cosa si muore”. Nel primo, durante la cerimonia di promozione di Malik e di Olga, un suv sperona un’auto del trasporto organi allo scopo di sottrarre il cuore destinato a una paziente di 16 anni. La Carta invia subito sul posto Malik. Nel frattempo, poco distante, avviene un incidente. Ancora un suv uccide l’agente Paolo Moselli…

Nel secondo, Carlo prosegue le indagini sulla morte di Paolo, visto che è stato dimostrato che questa non ha nulla a che fare con l’estorsione legata al cuore. Si fa consegnare da Marta il cellulare e il computer del figlio e li affida ad Olga per avere un resoconto. Carlo chiede aiuto alla sua informatrice di fiducia, Ottavia…

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda “Io Tu Noi, Lucio”. Un viaggio nella musica di Lucio Battisti, dagli esordi come chitarrista nei Dancing ai trionfi con Mogol sino agli ultim i dischi con i testi della moglie, in arte Velezia, e del poeta Pasquale Panella. Un racconto sulla voce che ha segnato indissolubilmente non soltanto la musica italiana.

Su Canale5 alle 21.20 cominciano le nuove puntate di “Chi vuol essere milionario?”, il quiz condotto da Gerry Scotti. Cultura generale, sangue freddo e soprattutto capacità di ragionamento sono le qualità indispensabili per affrontare la scalata alle 15 domande del quiz dei quiz e provare ad aggiudicarsi il montepremi finale di 1 milione di euro.

I concorrenti, oltre al loro talento e preparazione, possono contare nei momenti di difficoltà di gioco su 4 aiuti: il “50 e 50”, “Chiedilo al tuo esperto in studio”, “Switch/cambio domanda”, e “Chiedilo a Gerry”, l’aiuto fornito dallo stesso conduttore qualora il giocatore non sappia la risposta.

Su Italia1 alle 21.30 l’appuntamento è con il telefilm “Chicago Med”, la serie ideata da Dick Wolf che racconta le vite di medici e infermieri del Chicago Medical Center, uno degli ospedali più all’avanguardia della città.

Verranno proposti tre episodi dal titolo “Le mie regole del gioco”, “La morte ci separa” e “Siamo tutti soli”. Nel primo, Marc Jones e la figlia di due anni Abigail vengono investiti da un’auto. Entrambi versano in gravi condizioni. I medici, mentre curano il padre si accorgono del tatuaggio che ha sul petto che dice: ‘non rianimare’. Will fa comunque di tutto per salvargli la vita, anche se le speranze di risveglio sono minime. Abigail non sopravvive e la donazione dei suoi organi è possibile solo se l’ospedale, alla morte del padre, farà istanza per diventare tutore della bambina. Natalie insiste perché Will lasci andare il padre, ma lui non ne vuole sapere. È una corsa contro il tempo e i due medici entrano in forte conflitto.

Nel secondo, al pronto soccorso arriva un uomo con un coltello conficcato nel torace. Si scopre che la responsabile è la moglie che soffre di allucinazioni causate da un tumore al cervello e non riconosce più il marito. È il giorno delle nozze fra Will e Natalie ma Will viene rapito da Tim, il figlio di Ray Burke, che lo porta dal padre con gravi problemi di equilibrio. Will scoprirà che ha un’emorragia al cervello e sarà costretto a operarlo con mezzi di fortuna.

Nel terzo, una sparatoria al di fuori dell’ospedale ferisce April e crea il caos nel Pronto Soccorso; Will ritorna nel Programma Protezione Testimoni; Charles e Elsa hanno uno scontro emotivo; Ava è riluttante a partecipare a un evento in onore di Connor.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio e su La7 alle 21.15 “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Tre manifesti a Ebbing. Missouri”; su La5 alle 21.30 “Quando meno te lo aspetti”; su Iris alle 20.55 “Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II”; e su Italia2 alle 21.10 “Ghost rider – Spirito di vendetta”.

Su Rai4 alle 21.10 verrà proposta la serie “Elementary”. Uscito da una clinica per disintossicarsi, il brillante investigatore Sherlock Holmes collabora con la polizia di New York, affiancato dall’ex chirurgo Joan Watson,sua terapista di riabilitazione, che diventa sua assistente investigativa.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 alle 21.15 con “Le vie dell’amicizia: concerto per la Siria”. Un ponte di fratellanza attraverso l’arte e la cultura Dir. Riccardo Muti Dedicato a Hevrin Khalaf e a Khaled al-Assad, con Aynur Dogan Orchestra Giovanile Luigi Cherubini Syrian Expat Philharmonic Orchestra. Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, op. 55 “Eroica” di Beethove.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica della miniserie “Le ali della vita”; e su Real Time alle 21.20 “Fratelli in affari: Sos Celebrity”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.