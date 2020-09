MV Agusta F4 Ago in vendita a 300mila euro: “Era di Agostini”, ma lui smentisce

“MV Agusta F4 Ago 1000cc (edizione limitata), motore 228 HP, velocità 332 km/ora, carena in carbonio, scarichi in titanio – Preparata da Cagiva prima della consegna! Nuova, mai usata – Primo proprietario Giacomo Agostini (certificata e con firma autografa di Agostini sulla sella)”. Recita così l’annuncio pubblicato da un privato su Marketplace di Facebook, la piattaforma del social network pensata per la vendita e l’acquisto di prodotti usati, che ha attirato l’attenzione di molti utenti non solo per il nome di Agostini, ma anche per il prezzo richiesto per il mezzo: 300mila euro. Trattabili.

Il 15 volte campione del mondo, dunque, ne sarebbe stato il primo proprietario, ma il libretto che lo dovrebbe certificare non è stato fotografato e postato nell’annuncio come il resto della moto. L’unico collegamento con Agostini è la sua firma sulla sella.

Il venditore aggiunge che la F4 Ago non è mai stata guidata e che è stata preparata da Cagiva prima della consegna. Nessun graffio, originale al 100%. Per conservare questo stato, scrive ancora il venditore, la moto è stata tenuta in un ambiente climatizzato e deumidificato, mantenendo sempre in efficienza motore e impianto elettrico.

Sotto all’annuncio centinaia di commenti. In molti hanno messo in dubbio la veridicità di quanto scritto dal privato, scatenando anche vere e proprie polemiche (per l’annuncio CLICCA QUA).

A fugare ogni dubbio ci ha pensato Giacomo Agostini in persona: “No, quella moto non è mai appartenuta al sottoscritto – ha confermato, raggiunto telefonicamente -. Ne ho un esemplare anch’io, la numero 10, che conservo nel mio garage e che non ho mai messo in vendita. Quella dell’annuncio non è mai stata di mia proprietà”.

Agostini si fa una grassa risata quando lo informiamo del prezzo, ma non commenta. Piuttosto, ci tiene a precisare: “Quella moto non era mia”.