La Zanetti Bergamo alza il sipario: ecco la maglia per la nuova stagione

Aspettando di alzare il sipario, la Zanetti Bergamo alza il velo e svela la maglia da gara che debutterà il 20 settembre al PalaAgnelli per la prima di campionato contro Scandicci.

La versione “home”, nel colore bianco, presenta una particolarità emozionante: Bergamo e il suo inconfondibile profilo saranno un tutt’uno con la squadra che porterà il nome della città in tutta Italia con orgoglio, per sottolineare il senso di appartenenza e di coesione lanciato con il grido #iosonoBergamo, il della Zanetti per la nuova stagione.

E non è tutto, perché anche i tifosi bergamaschi saranno con la Zanetti, che indosserà il logo della Nobiltà Rossoblù quale gesto di riconoscenza verso la tifoseria organizzata che ha voluto essere al fianco del Volley Bergamo promuovendo una raccolta fondi per coprire i costi dell’iscrizione al campionato 2020-2021.

Oltre alle due novità, tante fondamentali e preziose certezze: i partners che accompagneranno il cammino rossoblù sulla maglia disegnata da Macron.

Dal main sponsor Zanetti Formaggi allo storico Foppapedretti, da Legami e Habilita a Industria Chimica Panzeri e Wuber, da MCS edilizia, Rent4Friends e Ostilio Mobili a Seas e Suardi spa. Uniti e intrecciati su un’immaginaria armatura a difesa dei colori rossoblù, di una squadra, di una tifoseria e di un’intera città.