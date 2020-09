“La storia infinita”. Dopo la canzone i Pinguini ci stupiscono con il videoclip

Non l’abbiamo chiesta, ma in qualche modo la stavamo aspettando. E ne avevamo bisogno. “La storia infinita”, l’ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari ci ha stupiti. O meglio, i “nostri ragazzi” sono riusciti ancora una volta a stupirci. E lo fanno con il loro ultimo videoclip pubblicato mercoledì 9 settembre.

Già la breve anteprima pubblicata sul loro profilo Instagram faceva preannunciare qualcosa di speciale. Poi è stato Riccardo Zanotti, frontman della band, intervistato da SkyTg24, a definire il video come “un’opera mastodontica”. Non solo, il cantante si spinge oltre e dice che nella creazione del video, diretto da William 9, già regista del brano sanremese “Ringo Starr”, sono state usate tecniche di grande livello, come per la casa del set sviluppata “in un modo che neanche nei film si vede”.

Il 9 settembre è arrivato e l’attesa è finita. I ragazzi della band – oltre a Zanotti, Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagano e Matteo Locati – fanno irruzione nel mondo di Stranger Things e lo conquistano. “La storia infinita” ci trasporta in pochi secondi in una delle serie più amate e avvincenti degli ultimi anni.

Dopo l’avventura sanremese e una canzone dedicata alla loro città, i Pinguini nostrani tornano a farci sognare. Inutile dire che Bergamo e i bergamaschi ne avevano un gran bisogno.