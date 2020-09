I parlamentari bergamaschi: “Interrogazione urgente per la Sematic di Osio”

È stata depositata dai parlamentari bergamaschi di PD, Lega, FI, M5S, Cambiamo e gruppo Misto l’interrogazione urgente al Ministro dello sviluppo economico per la difficile situazione che stanno vivendo i lavoratori della Sematic di Osio Sotto.

“L’impegno di tutti i parlamentari orobici – spiegano in una nota – raccoglie le serie preoccupazioni espresse dai lavoratori, dalle rappresentanze sindacali e delle amministrazioni locali territoriali in seguito all’annuncio di un consistente trasferimento della produzione dell’azienda in Ungheria. Con l’interrogazione si chiede al Governo un sostegno per scongiurare l’ipotesi di esuberi con l’apertura di un tavolo di crisi, che può avvenire solo successivamente all’attivazione del confronto tra le parti interessate da avviare presso Regione Lombardia”.