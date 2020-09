Analisi sinottica

Una debole circolazione ciclonica in quota, in prossimità delle Isole Baleari, tende ad interessare marginalmente anche il Piemonte e l’ovest Lombardia tra la sera di giovedì e la mattinata successiva. Da sabato ritornano condizioni anticicloniche, sostenute da una decisa elongazione verso nord della cintura semipermanente di tipo subtropicale, che favoriranno condizioni di tempo stabile e soleggiato con temperature nuovamente estive.

Giovedì 10 settembre

Tempo Previsto: Nuvolosità irregolare per nubi medio-alte con qualche addensamento più consistente sulle Alpi associato a deboli piogge. In serata aumento delle nubi sul settore occidentale con qualche debole pioggia sparsa tra pavese e milanese occidentale.

Temperature: Massime stazionarie e comprese tra 28/31 °C;

Minime in lieve aumento e comprese tra 15/18 °C;

Zero termico a metà giornata attorno a 3900 m.

Venti: In pianura deboli variabili; in quota a 3000 m deboli sudoccidentali.

Venerdì 11 settembre

Tempo Previsto: Sul settore occidentale della regione al mattino ancora nubi compatte associate a deboli piogge sparse; altrove poco nuvoloso. Nel corso della giornata schiarite a partire da est verso ovest, salvo temporaneo aumento delle nubi cumuliformi sui rilievi, associato a qualche rovescio.

Temperature: Massime stazionarie e comprese tra 28/31 °C;

Minime stazionarie e comprese tra 15/18 °C;

Zero termico a metà giornata attorno a 4000 m.

Venti: In pianura deboli orientali; in quota a 3000 m deboli sudoccidentali.

Sabato 12 settembre

Tempo Previsto: Tempo generalmente soleggiato, salvo il passaggio di nubi alte innocue e qualche locale addensamento cumuliforme sulle zone alpine, sporadicamente associato a brevi rovesci.

Temperature: Massime stazionarie e comprese tra 28/31 °C;

Minime stazionarie e comprese tra 15/18 °C;

Zero termico a metà giornata attorno a 4000 m.

Venti: In pianura deboli orientali; in quota a 3000 m deboli sudorientali.