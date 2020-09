Dopo Piccini l’Atalanta punta Lammers: dall’Olanda sicuri, “affare quasi fatto”

Un arrivo, una possibile permanenza e un ultimo acquisto da piazzare. È questa la situazione del mercato in casa Atalanta, che con l’arrivo di Cristaino Piccini dal Valencia – un po’ a sorpresa – ha sistemato anche la casella lasciata libera da Timothy Castagne passato al Leicester per un cifra vicina ai 25 milioni di euro.

L’esterno toscano, che ha firmato con i nerazzurri nel tardo pomeriggio di martedì 8 settembre, è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto già fissato a 3 milioni. Un grande affare se si calcola che Piccini, classe 1992, è anche nel giro della nazionale azzurra.

Sarà da vedere come il fisico risponderà al grande lavoro che Gasperini è solito sottoporre i suoi calciatori durante l’anno, tenendo conto soprattutto che l’esterno arriva da un grave infortunio al ginocchio che è comunque stato superato: l’intervento alla rotula dell’agosto 2019 e la recente rimozione della placca (fatta a maggio 2020) sono ormai alle spalle.

La possibile permanenza riguarda Arkadiusz Reca: il polacco, che nella scorsa stagione ha giocato in prestito alla Spal, dovrebbe essere confermato come vice Gosens per la fascia sinistra. Con Piccini e Hateboer per l’out di destra, anche il capitolo esterni sembra sistemato.

Definitivamente tramontata la possibilità di vedere Rick Karsdorp con la maglia dell’Atalanta.

Occhio ora al possibile (anzi, probabile) innesto in attacco. Con molta probabilità sarà l’ultimo colpo di una campagna acquisti che ha già consegnato a Gasperini Miranchuk e Romero (come vice Gollini potrebbe restare Marco Carnesecchi in caso di cessione di Sportiello).

Restano impraticabili le piste di cui si è parlato nei giorni scorsi: per Jeremie Boga il Sassuolo è fermo alla richiesta di 30 milioni, troppi per la Dea, mentre Florian Thauvin guadagna cifre fuori dalla portata dei bergamaschi e non ha intenzione di abbassare le pretese. Difficile anche Kevin Lasagna: l’Udinese vuole tenere il suo attaccante (e capitano) e chiede una cifra molto alta, intorno ai 25 milioni di euro.

Sam Lammers ha compiuto 23 anni ad aprile

L’ultimo nome circolato dalle parti di Zingonia è quello di Sam Lammers del Psv: dall’Olanda danno per fatto l’accordo tra i due club per 7 milioni di euro, ma da Bergamo non sono mai arrivate conferme. Che si tratti dell’ennesimo colpo a sorpresa di Sartori? Non è da escludere, del resto il campionato olandese è uno dei preferiti del ds quando si tratta di pescare talenti sconosciuti ai più, trasformati poi in oro dal Gasp.

Classe 1997, Lammers nell’ultima stagione è stato frenato da un infortunio al ginocchio, ma prima dello stop dell’Eredivise imposto dal Covid-19 (all’inizio di marzo) è comunque riuscito a realizzare 2 gol in 7 apparizioni.

Nella stagione 2018-’19, quando è stato girato in prestito all’Heerenveen, il bomber 23enne ha disputato un campionato da grande protagonista con 16 gol e 5 assist. Sarebbe un interessante vice Zapata.