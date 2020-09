Con il singolo “Letter to you” è tornato il Boss Bruce Springsteen.

Anticipa il nuovo album del cantautore del New Jersey, che porta proprio il titolo “Letter to you” ed è in uscita il prossimo 23 ottobre: conta della collaborazione dei componenti della E Street Band. Si tratta del primo album del Boss realizzato con la sua storica band da molto tempo.

Le dodici canzoni del nuovo album di Bruce Springsteen, già disponibile al pre-order e in uscita in vinile e CD, sono state prodotte dal Boss insieme a Ron Aniello e sono state registrate nello studio di registrazione di casa del cantautore nel New Jersey alla fine del 2019.

In un comunicato stampa, Springsteen ha dichiarato: “Adoro il timbro della E Street Band che suona completamente dal vivo in studio, come non avevamo quasi mai fatto prima e senza sovraincisioni”. Ha aggiunto: “Abbiamo realizzato l’album in soli cinque giorni, e quella che ne è venuta fuori è una delle più belle esperienze di registrazione che abbia mai vissuto”.