Brasile, la nazionale femminile come Neymar&co: stessi compensi per donne e uomini

Novità assoluta nel mondo del calcio. Il Brasile ha introdotto una politica di parità salariale tra la nazionale maschile e quella femminile verdeoro, per ricevere lo stesso stipendio giornaliero.

Lo ha annunciato la Confederazione calcistica brasiliana (CBF). In pratica, i giocatori e le giocatrici riceveranno la stessa cifra giornaliera e anche i premi in denaro saranno livellati, anche se proporzionati ai vari premi in denaro della Fifa ai Giochi Olimpici e ai Mondiali.