Aumentano corse e capienze dei mezzi: gli orari invernali Atb e Teb

Al via da lunedì 14 settembre 2020 il nuovo servizio invernale di autobus, tram e funicolari. Contestualmente verranno applicati anche i provvedimenti di viaggio adottati da ATB e TEB in conformità alle disposizioni sul distanziamento fisico indicate nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato il 7 settembre 2020.

La pianificazione del nuovo servizio invernale ATB e TEB, programmato in relazione all’emergenza Covid e alla partenza del nuovo anno scolastico 2020-2021, è il risultato di un percorso di confronto e collaborazione avviato dalla metà di maggio dalla Prefettura di Bergamo con l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, le aziende di trasporto territoriali, l’Università degli studi di Bergamo e l’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo.

Le aziende di trasporto pubblico territoriali sono state successivamente coinvolte dall’Agenzia del Tpl nei cosiddetti “Tavoli Scuola-Tpl” per un confronto con i dirigenti scolastici dei sette bacini di competenza in ambito provinciale.

Al termine di questi incontri sono state sviluppate le linee guida condivise che hanno permesso ad ATB e TEB di programmare il nuovo servizio di autobus, tram e funicolari in funzione delle novità introdotte per l’anno scolastico 2020-2021:

– ingressi scaglionati alle ore 8:00 – per il 70% circa degli studenti – e alle ore 10:00 – per il restante 30%

– uscite suddivise in tre fasce orarie alle 12:00, alle 13:00 e alle 14:00 o 15:00

Il nuovo orario invernale della rete ATB prevederà quindi l’aggiunta di corse per favorire l’accesso agli istituti scolastici. Durante le vacanze scolastiche i bus viaggeranno come di consueto con l’orario del sabato, mentre la domenica e i giorni festivi con l’orario festivo.

Il servizio serale delle linee 5, 6 e 8 proseguirà tutti i giorni fino alle ore 22:15. Il servizio della linea 1, lungo la tratta Stazione – Colle Aperto, proseguirà nei giorni feriali fino all’ultima corsa in partenza da Città Alta alla 1:00 circa.

I tram della Linea T1 Bergamo-Albino nei giorni feriali scolastici viaggeranno ogni 15 minuti con intensificazioni fino a 5 minuti nelle ore di punta scolastica.

Nei giorni festivi è previsto un tram ogni 30 minuti con intensificazioni a 20 minuti nel pomeriggio.

Il servizio sull’intera rete ATB e sulla linea T1 è sospeso solo il 25 dicembre 2020.

Tutti i percorsi e i nuovi orari ATB e TEB sono in distribuzione all’ATB Point e consultabili dalle app ATB Mobile, Google Maps, Moovit e sui siti atb.bergamo.it e teb.bergamo.it

Per accedere ai mezzi di trasporto ATB e TEB sarà ancora obbligatorio l’uso della mascherina.

Inoltre, sulla base delle ultime disposizioni adottate dalle Autorità competenti (Dpcm 7 settembre), autobus e tram potranno trasportare fino all’80% del numero massimo dei passeggeri indicati dalle Carte di circolazione dei mezzi. Il personale ATB e TEB monitorerà costantemente l’affollamento per intervenire laddove necessario.

La salita sui bus resta consentita solo dalla porta posteriore e la discesa dalle porte centrali.

Non è consentito salire dalla porta anteriore né oltrepassare la catenella che delimita il posto guida. Sui tram l’accesso è consentito solo dalle porte singole (alle estremità del mezzo) e la discesa dalle porte doppie (centrali). Rimane il divieto di trasporto di biciclette a bordo dei tram.

Con le nuove disposizioni di viaggio i posti disponibili a bordo di autobus e tram saranno mediamente di: 70 sugli autobus standard, 54 su quelli elettrici e poco più di 100 sugli autobus doppi; 190 i posti disponibili sui tram della Linea T1.

Per accedere alle Funicolari di Città e di San Vigilio i passeggeri dovranno attenersi alle medesime disposizioni previste per bus e tram.

L’occupazione dei posti aumenterà fino all’80% consentendo il trasporto di 40 passeggeri per viaggio sulla Funicolare di Città e di 44 passeggeri sulla Funicolare di San Vigilio.

Rimarrà l’obbligo della mascherina a bordo e non sarà più necessaria la misurazione della temperatura corporea. Resta il divieto di trasporto delle biciclette a bordo.

Con l’attivazione del nuovo servizio invernale il personale ATB e TEB sarà presente alle principali fermate della rete e lungo la linea T1 per agevolare il corretto accesso ai mezzi e informare i passeggeri sui comportamenti di viaggio da seguire a bordo.

I nuovi provvedimenti sono segnalati da appositi avvisi affissi a bordo dei mezzi, alle fermate di autobus e tram e online sui siti atb.bergamo.it, teb.bergamo.it e sulla App ATB Mobile.