Ecco che tempo farà a cura di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo.

L’anticiclone delle Azzorre si estende dal vicino Atlantico all’Europa orientale, mentre in prossimità delle Isole Baleari continua a sussistere una debole circolazione ciclonica in quota. Proseguono quindi condizioni di tempo per lo più stabile e soleggiato con temperature estive sulla Lombardia, a parte un modesto e temporaneo guasto del tempo tra giovedì 10 e venerdì 11 di breve durata.

Mercoledì 9 settembre 2020



Tempo Previsto: Giornata stabile e soleggiata ovunque, salvo innocue nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi. Foschie notturne e mattutine in Pianura Padana, con possibilità di locali formazioni nebbiose in bassa pianura, specialmente lungo il corso del fiume Po.

Temperature: Massime in ulteriore lieve rialzo e comprese tra 28/31 °C;

Minime in lieve flessione e comprese tra 13/16 °C;

Zero termico a metà giornata attorno a 4200 m.

Venti: In pianura deboli variabili;

in quota a 3000 m deboli occidentali.

Giovedì 10 settembre 2020

Tempo Previsto: Nuvolosità irregolare per nubi medio-alte con qualche addensamento più consistente sulle Alpi associato a deboli piogge. In serata aumento delle nubi sul settore occidentale con qualche debole pioggia sparsa anche in pianura.

Temperature: Massime stazionarie e comprese tra 28/31 °C;

Minime in lieve aumento e comprese tra 15/18 °C;

Zero termico a metà giornata attorno a 3900 m.

Venti: In pianura deboli variabili;

in quota a 3000 m deboli sudoccidentali.

Venerdì 11 settembre 2020

Tempo Previsto: Sul settore occidentale della regione al mattino ancora nubi compatte associate a deboli piogge sparse; altrove poco nuvoloso. Nel corso della giornata schiarite a partire da est verso ovest, salvo temporaneo aumento delle nubi cumuliformi sui rilievi, ma senza particolari fenomeni.

Temperature: Massime stazionarie e comprese tra 28/31 °C;

Minime stazionarie e comprese tra 15/18 °C;

Zero termico a metà giornata attorno a 4000 m.

Venti: In pianura deboli orientali;

in quota a 3000 m deboli sudoccidentali.