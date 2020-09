Prima hanno forzato la saracinesca, poi hanno rotto la vetrata della porta e si sono introdotti per fare razzia. Nuova spaccata nella notte tra martedì e mercoledì in centro a Bergamo.

Questa volta nel mirino dei ladri è finito il bar SISI Fruit Tea and Bubble Tea in Galleria Fanzago, nei pressi della stazione ferroviaria.

Foto 2 di 2



Non è chiara l’ora del colpo, mentre sono note le modalità, già messe in atto in diversi episodi nei mesi scorsi, con la vetrata infranta probabilmente con un sasso. Una volta all’interno del locale, che si trova al civico 8, i malviventi hanno svuotato la cassa che conteneva circa 300 euro, oltre al portafoglio del titolare.

Sul posto in mattinata sono arrivati i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze e avviato le indagini per risalire ai responsabili della spaccata.

I negozianti della zona, intanto, tornano a chiedere maggiore sicurezza. La loro richiesta, in particolare, è quella di una chiusura della galleria nelle ore notturne con dei cancelli ai due ingressi. L’accordo con il Comune ci sarebbe già.