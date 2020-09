Pronti per un nuovo fine settimana con “Il Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi”. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre vi aspetta il secondo dei quattro weekend dedicati a Scanzorosciate e al Moscato di Scanzo.

Tantissime le iniziative che vi accompagneranno alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche, artistiche e naturali del nostro territorio: venerdì 11 settembre il Consorzio Tutela Moscato di Scanzo organizza la “Degustazione Moscato di Scanzo”, che si terrà alle ore 20:45 presso la Sala Galizzi (Rosciate, Via Don Giulio Calvi n. 1); sabato 12 l’appuntamento è con il Laboratorio del Gusto – Le Eccellenze Bergamasche: Moscato di Scanzo e i Formaggi delle Orobie, organizzato dalla Strada del Moscato di Scanzo in collaborazione con Slow Food Bergamo e Terre del Vescovado; domenica 13 settembre si terrà l’appuntamento con “Scopriamo il Miele: Visita e degustazioni”.

Domenica 13 settembre, all’interno della rassegna “Borghi&Burattini” della Fondazione Benedetto Ravasio, Pietro Roncelli presenta lo spettacolo di burattini “Gioppino alla Corte del Re di Persia”, spettacolo gratuito organizzato dall’Assessorato alla Cultura.

Per una domenica tra arte, storia, natura ed enogastronomia, il gruppo CustodiS vi accompagnerà alla scoperta di Tribulina e Rosciate, attraverso due itinerari dedicati con degustazione in cantina. Le iniziative outdoor di domenica continuano in collaborazione con l’Ente di Promozione Turistica Terre del Vescovado e Orobie4Trekking e l’Escursione lungo le Strade del Vino con degustazione in agriturismo al tramonto.

Ricordiamo a tutti gli amanti dello sport che fino al 18 settembre sarà possibile partecipare alla Moscato di Scanzo Virtual Trail, organizzata dal Gruppo Alpinistico Presolana ASD. Una gara competitiva “virtuale” mediante un percorso a tempo da effettuare attraverso l’applicazione STRAVA, che registra il passaggio del partecipante lungo il percorso e ne registra il tempo, realizzando una classifica maschile e femminile. I vincitori della Virtual Trail saranno premiati il 20 settembre, giorno in cui si terrà la staffetta delle associazioni, attraverso le colline di Scanzorosciate.

Inoltre, durante tutti i week-end, potrete vivere in sicurezza le cantine di Scanzorosciate e assaporare i pregiati vini del territorio, primo fra tutti il rinomato Moscato di Scanzo. Ogni fine settimana troverete prelibati menù a km0, presso gli agriturismi e i ristoranti di Scanzorosciate, ma anche aperitivi, gelati e degustazioni.

Un secondo imperdibile weekend per vivere il nostro territorio e i suoi pregiati prodotti enogastronomici. Sul sito ufficiale, www.festadelmoscato.it, troverete tutte le informazioni, le modalità di prenotazione e il calendario con tutti gli eventi.