Ospedale in Fiera, Carretta interroga Gallera, l’assessore: “Stiamo cercando 70 posti letto”

Risale ad ancora prima dell’estate l’interrogazione depositata dal Consigliere Niccolò Carretta (Azione) per conoscere il futuro della Fiera di Bergamo in relazione alla sua funzione temporanea di ospedale da campo.

Arriva mercoledì 9 settembre, con qualche mese di ritardo, la risposta che ancora non chiarisce sul futuro. Dalle parole dell’Assessore Giulio Gallera il tutto è ancora molto legato, evidentemente, ai contagi in queste settimane che, se in crescita, bloccheranno tutti gli auspici e gli impegni presi da Prefetto e Giunta Regionale di liberare lo spazio in favore di altri luoghi che la Struttura regionale sta rintracciando.

Regione Lombardia sta cercando spazio per circa 70 posti letto, che sono attualmente sono disponibili all’ospedale da campo a Seriate e che dovrebbero essere, prima di essere smantellati, rimpiazzati nella zona est della Regione, tra Bergamo e Brescia.

Niccolò Carretta, consigliere regionale di opposizione appartenente al partito di Carlo Calenda, Azione, dichiara: “Finalmente è arrivata una risposta da Regione Lombardia anche se dal silenzio siamo passati a parole troppo aleatorie. Prendo atto dell’impegno dell’Assessore Gallera che durante la Commissione di questa mattina ha riportato ai commissari, lo sconcerto e la preoccupazione della dirigenza di Ente Fiera. Ho l’impressione che Regione Lombardia si stia muovendo con molto ritardo e con lentezza. Occorre trovare una soluzione alternativa, anche chiedendo con forza al Commissario Arcuri di sbloccare il piano nazionale per le Terapie Intensive, e questo deve essere un obiettivo tassativo nell’interesse sanitario generale, ma anche su quello relativo alla ripresa dell’economia bergamasca”.