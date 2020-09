Ospedale da campo alla fiera, Creattiva e la Campionaria si spostano a Brescia

Dallo scorso marzo alla Fiera di Bergamo è allestito l’ospedale da campo anti-Covid. In piena emergenza sanitaria Promoberg ne ha immediatamente sostenuto la progettazione e la realizzazione (in tempi record) mettendo a disposizione i propri padiglioni. In un’iniziativa che ha coniugato solidarietà ed efficienza.

Anche durante il lockdown, però, l’ente ha continuato a lavorare a pieno ritmo per ricalibrare le proprie manifestazioni e studiare nuovi progetti e soluzioni, per sostenere con le competenze e le esperienze acquisite in trentasei anni di storia, le circa 3mila imprese che ogni anno lo scelgono per farsi conoscere e apprezzare in Italia e nel mondo.

In un contesto complicato per tutto il sistema fieristico mondiale, ha dovuto tenere conto anche della permanenza della struttura sanitaria all’interno del polo fieristico, che è stata prorogata almeno sino alla fine dell’anno in corso rispetto alla data di fine luglio 2020 stabilita inizialmente.

Data l’indisponibilità della Fiera di Bergamo, Promoberg ha trovato diverse soluzioni per poter tornare a organizzare fiere. Il 26 agosto scorso ha organizzato con successo nel centro di Bergamo un’edizione speciale della Fiera di Sant’Alessandro, evento nato dodici secoli fa per festeggiare da parte del mondo contadino il patrono di Bergamo. Dal 24 al 27 settembre, invece, l’edizione 2020 di Agri & Slow Travel Expo, evento internazionale dedicato al turismo rurale slow, per la prima volta sarà in formato esclusivamente digitale. Questa formula consentirà la “partecipazione” alle decine di operatori internazionali in un periodo nel quale muoversi tra le diverse nazioni (per non parlare dei continenti) è a dir poco complicato.

Grazie a un proficuo confronto tra i vertici di Promoberg e di ProBrixia, azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia che gestisce il Brixia Forum, il polo fieristico in via Caprera a Brescia ospiterà in autunno due tra le manifestazioni più amate e partecipate del calendario fieristico di Promoberg: Creattiva, manifestazione nazionale di rifermento per la filiera delle arti manuali (1-4 ottobre) e Campionaria, fiera dell’ente con il maggior numero di settori merceologici rappresentati (27-29 novembre).

Il debutto di Promoberg a Brescia avrà quale stella polare la stretta osservanza delle normative anti Covid per tutelare la salute delle imprese e del pubblico. In tale ottica è stato ad esempio aumentato lo spazio dedicato alle corsie (portato da 4 a 5 metri) per il pubblico, così come si è ampliata la superficie degli stand e le aree dedicate alla ristorazione e al relax, per consentire il necessario distanziamento tra le persone. Inoltre si è rinunciato a posare la moquette per consentire una sanificazione più costante ed efficace.

“Nel corso del mio mandato come presidente di Pro Brixia – spiega Giovanna Prandini – ho sempre cercato di mettere in risalto gli elementi di positività che ho incontrato rispetto alle tante criticità legate al mercato o al passato di Fiera di Brescia. La giornata di oggi è per me motivo di grande soddisfazione perché sintetizza e descrive il cuore della strategia che con il Consiglio di Amministrazione abbiamo adottato: anche nelle circostanze più negative si può fare bene e fare insieme. Il valore del contratto di Rete che Brescia e Montichiari hanno siglato con Bergamo e Cremona si mostra oggi concretamente nei fatti. Due fiere vengono realizzate in Brixia Forum, grazie all’intelligenza e alla visione dei colleghi di Bergamo che con noi hanno voluto costruire questo ponte, una collaborazione fattiva che spero perdurerà e darà nuovi frutti anche per il futuro post Covid”.

“Le due fiere a Brescia rafforzano ulteriormente la collaborazione tra Promoberg e ProBrixia – evidenzia Fabio Sannino, presidente di Ente Fiera Promoberg – già strutturata all’interno di Lombardia Fiere, rete nata nel luglio 2017 che riunisce oltre alle due realtà di Bergamo e Brescia anche i quartieri fieristici di Montichiari e Cremona, costituendo il polo fieristico della Lombardia orientale. Dopo l’accordo tra le amministrazioni di Bergamo e Brescia che hanno portato i due capoluoghi a essere nominati Capitali italiane della Cultura 2023, mi piace pensare che la collaborazione tra Promoberg e ProBrixia sia un’ulteriore passo concreto per la rinascita dei rispettivi territori così duramente colpiti nei mesi scorsi dalla pandemia.

Viste le tante richieste pervenute dalle imprese per partecipare a Creattiva e alla Campionaria, potevamo incrementare (anche di molto) il dato degli espositori. Ma la stella polare della nostra ripartenza è la tutela della salute delle persone coinvolte dalle nostre manifestazioni. Vogliamo che le imprese e il pubblico vivano le nostre manifestazioni in assoluta serenità”.

CREATTIVA – Grazie all’originale format che abbina alla ricca parte espositiva un altrettanto nutrito e variegato calendario di appuntamenti (centinaia, tra corsi, laboratori, dimostrazioni) allestiti da imprese, associazioni ed enti per coinvolgere il più possibile il pubblico (quasi esclusivamente al femminile), Creattiva è il brand di riferimento per l’effervescente filiera del settore e il luogo dove trovare dei must o nuove tendenze in grado di catturare decine di migliaia di appassionate pronte a raggiungere la manifestazione da tutta Italia e con ogni mezzo. Un pubblico multigenerazionale e “creattivo” all’ennesima potenza, che ha nel confronto e nella condivisione le sue caratteristiche principali.

L’orario di apertura è dalle 9.30 alle 18.30. Per avere ulteriori informazioni sui biglietti e sul programma consultare il sito www.fieracreattiva.it

CAMPIONARIA – È la manifestazione del portfolio di Promoberg con il più elevato numero di settori merceologici rappresentati (una quarantina). Da oltre quattro decenni, in linea con l’origine del suo nome (campionatura), la kermesse mette in vetrina un’accurata e completa selezione dei settori del Commercio e dei Servizi. Una “fiera delle fiere” per la quale l’ente, volendo festeggiare insieme al suo fedele pubblico un rapporto che si passa di generazione in generazione, ha introdotto da molti anni l’ingresso gratuito.

Con queste premesse, dopo il grande successo ottenuto nelle 41 edizioni a Bergamo, la Campionaria debutta dal 27 al 29 novembre 2020 al Brixia Forum di Brescia, volendo essere, visto il periodo di grandi incertezze, un momento di svago per le famiglie, un’opportunità per rilanciare l’economia delle imprese del territorio e un segno di speranza per il futuro. Pur in un contesto complicato, anche quest’anno la Campionaria è riuscita a rinnovarsi, abbinando alla qualità dell’area espositiva un programma di eventi che coinvolgono in prima persona il pubblico. Perché, se da un lato la kermesse rappresenta per le imprese che vi partecipano una straordinaria vetrina per promuovere al meglio le proprie attività, dal punto di vista dei visitatori, la manifestazione consente di confrontarsi a 360 gradi, in un’unica comoda location, con il mondo del commercio e dei servizi.

Anche a Brescia non mancheranno le ultime novità dei vari settori merceologici che spesso anticipano le nuove tendenze di un mondo in continua evoluzione, per soddisfare le rinnovate esigenze della gente. In particolare il Brixia Forum ospiterà all’interno della Campionaria tre “eventi nell’evento”, rappresentati da aree esclusive dedicate alle filiere dell’Arredamento & Style, del Matrimonio/Cerimonia e dell’Edilizia. In particolare l’area Arredamento, con espositori provenienti in particolare dalla Lombardia, regione che ospita le produzioni d’eccellenza del settore, è un riconoscimento al territorio di Brescia, tra i più competenti del settore e che da sempre ama arredare con molto gusto e innovazione i luoghi dell’abitare. Gli altri principali settori merceologici riguardano i Servizi (per imprese e privati), Energie Rinnovabili, Mobilità sostenibile, Casa, Abbigliamento, Beauty, Terza età, Infanzia, Automotive ed Enogastronomia (con un’area dedicata ai birrifici artigianali).

Gli orari sono: venerdì e sabato 10 – 22; domenica 10 – 20. Per avere ulteriori informazioni sui bigleitti e sul programma accedere al sito www.fieracreattiva.it