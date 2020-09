Martedì 22 settembre il consiglio comunale di Bergamo torna in Aula

Torna il Consiglio Comunale nell’Aula Consiliare di Palazzo Frizzoni: dopo la pausa forzata per il coronavirus, i Consiglieri potranno il prossimo 22 settembre ricominciare a lavorare per la città in presenza, non più via web. L’ultima seduta con tutti i consiglieri e gli assessori presenti è datata 2 marzo 2020, pochi giorni prima del lockdown: la Lombardia era già zona gialla e il pubblico non fu ammesso per ragioni di distanziamento fisico.

Da quel giorno sono state convocate, attraverso la piattaforma GoogleMeet, 8 sedute in videoconferenza (20 aprile, 4 maggio, 8 e 15 giugno, 13, 27 e 28 luglio, 7 agosto): una media quindi di due consigli al mese a partire da aprile, in linea con gli anni precedenti, nonostante la situazione di emergenza sanitaria, particolarmente difficile – come noto – per la città di Bergamo.

Il Consiglio del 22 settembre non sarà però una seduta normale: il pubblico e la stampa non potranno seguire la seduta in presenza e dovranno avvalersi dello streaming predisposto sul canale youtube del Comune di Bergamo. Questo perché nell’Aula Consiliare di Palazzo Frizzoni potranno accedere – sempre a causa delle disposizioni vigenti sul distanziamento fisico – solo 46 persone: una capienza che si esaurisce con la presenza del sindaco, del presidente Rota, degli assessori, dei consiglieri, del segretario e dello staff necessario a garantire la seduta.

“Speriamo che la situazione sanitaria si mantenga sull’andamento attuale – commenta il presidente del Consiglio Comunale Ferruccio Rota – e che presto si possa tornare ad ammettere pubblico e giornalisti durante le sedute. Il ritorno nell’Aula Consiliare è comunque un fatto simbolico di rilievo: l’Istituzione riprende il lavoro per la città dalla propria sede, nel tentativo di lasciarsi definitivamente alle spalle la tragedia del covid19”.