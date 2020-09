La riabilitazione a Bergamo, un servizio completo nel cuore della città

In Habilita Poliambulatorio San Marco a Bergamo, in piazza della Repubblica 10, nel cuore della città, è stato ampliato il servizio di riabilitazione in ambito ortopedico e neurologico. Le prestazioni sono prenotabili sia in regime privato che in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Il servizio di riabilitazione neuromotoria, oltre ai trattamenti con lo specialista, comprende anche una serie di terapie specifiche a seconda della patologia del paziente che deve essere trattata: la tecar terapia, le terapie strumentali (laser, magneto terapia, tens, elettrostimolazione, ionoforesi).

Inoltre nella sede di Bergamo è possibile effettuare sedute di terapia riabilitativa in acqua: un elemento che consente di ampliare le tipologie di trattamento riabilitativo da proporre ai pazienti. L’ambiente acquatico è infatti il mezzo ideale per il trattamento di diverse patologie sia ortopediche che neurologiche. La terapia in acqua è particolarmente indicata anche in ambito pediatrico: in questo contesto si ricrea più facilmente anche lo scenario del gioco che invoglia il piccolo paziente a effettuare gli esercizi più indicati. In acqua è inoltre possibile avere una migliore mobilità a livello della colonna, degli arti superiori e inferiori: il corpo lavora infatti senza il carico del proprio peso. La temperatura dell’acqua è di 33 gradi e ciò garantisce un’azione miorilassante; ciò significa che il muscolo che solitamente è contratto e dolorante, una volta entrato in acqua si rilassa e permette al paziente di lavorare in modo molto più efficace. La terapia in acqua è molto utilizzata anche per i casi di gonfiore agli arti inferiori (stasi venosa).

Gli ambienti dove viene svolta l’attività di riabilitazione sono stati ristrutturati recentemente in modo da risultare estremamente confortevoli e funzionali con percorsi dedicati e spazi attrezzati per permettere lavori mirati ed efficaci. Inoltre, trattandosi di un poliambulatorio, in sede è sempre presente un medico fisiatra per le prescrizioni e per eventuali accertamenti. Un altro aspetto importante da sottolineare è il Servizio di Diagnostica per Immagini attivo in struttura che fornisce un valido supporto nel caso in cui lo specialista richieda un particolare esame per approfondire la valutazione di determinate patologie.

Infine, per agevolare le prenotazioni da parte dell’utenza, è stato organizzato un servizio di segreteria dedicato alla riabilitazione a Bergamo.

Per informazioni e prenotazioni

T 035.4815515

www.habilita.it

Email: fisioterapiabg@habilita.it