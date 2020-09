Il diritto di contare, Ocean’s 8 o Chi l’ha visto? La tv del 9 settembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 9 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Il diritto di contare”. Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson sono tre donne afro-americane. Lavorano alla Nasa e sono le menti brillanti che hanno messo a punto il primo programma di missioni spaziali che ha portato uomini come l’astronauta John Glenn in orbita. Il loro operato, basato sull’elaborazione di importanti dati matematici, ha contribuito a ridare nuova fiducia alla nazione, ridefinire la corsa nello spazio e stupire il mondo. Da visionarie quali sono, hanno avuto la meglio sugli stereotipi di genere e razza, divenendo fonte di ispirazione per le giovani generazioni.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”. Andranno in onda due episodi dal titolo “Ossessione” e “Cuore spezzato”. Nel primo, un paziente con una malattia misteriosa e, apparentemente, mai diagnosticata spinge il dottor Murphy e il resto del tea m ad assumersi qualche rischio per tentare di trovare una soluzione al problema… Nel secondo, Shaun non riesce a non pensare a Leah. Claire cerca di analizzare i suoi sentimenti nei confronti di Dash, mentre Morgan prende una decisione sul suo futuro. Nel frattempo, il team di Neil Melendez lavora al caso di un uomo che presenta un’anomalia del tronco encefalico…

Su Canale5 alle 21.30 verrà proposta la visione del film “Ocean’s 8”. Dopo cinque anni trascorsi in prigione, Debbie Ocean ha in mente il colpo più grande della sua vita: rubare una collana di diamanti dal valore di 150 milioni di dollari. Per riuscirci, mette in piedi una squadra di sole donne pronte a colpire durante una delle serate di gala più importanti di New York.

Su RaiTre alle 21.20 prende il via la nuova stagione di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Nati con la camicia”; su Italia1 alle 21.25 “Suicide squad”; su Rai4 alle 21.20 “Frozen Ground – Il cacciatore di donne”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Il servizio da the”; su Iris alle 21.15 “Giovani si diventa”; e su Italia2 alle 21.15 “C’era una volta Lupin”.

Spazio alla lirica su Rai5 alle 21.15 con lo spettacolo “Ricciardo e Zoraide” di Rossini. Lo spettacolo è proposto nell’allestimento di Marshall Pynkoski, con la direzione di Giacomo Sagripanti. Nel cast Juan Diego Flórez, Pretty Yende, Sergey Romanovsky, Nicola Ulivieri. Regia tv di Ariella Beddini.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 “Cara, insopportabile Tess”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Il mio canto libero” e su Real Time alle 21.20 “Matrimonio a prima vista Usa”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.