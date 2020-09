Come fa un gatto a dimostrarti il suo affetto?

Molti pensano che il gatto sia un animale freddo e approfittatore.

“Un gatto non è come un cane e sta insieme a te solo se gli dai da mangiare”. Quante volte ci siamo sentiti dire questa frase? Beh oggi sono qui per farvi capire che non è così. Sicuramente i gatti sono più solitari dei cani; ma saper stare da soli a volte fa bene, e tutti noi dovremmo prendere esempio dai gatti che sanno stare da soli ma anche in compagnia. Ci sono molti modi attraverso i quali i nostri mici ci comunicano il loro amore. Sono dei piccoli gesti, silenziosi e a volte sottovalutati, che vogliono dire davvero tante cose.

– Quando abbassate la testa verso il vostro gatto e lui ricambia spingendo la sua nuca contro la vostra, non vi sta spingendo via ma vi sta dicendo che vi vuole bene.

– Se un gatto vi mostra la pancia significa che si fida pienamente e ciecamente di te. Molte volte abbiamo visto un gatto per strada, con lo sguardo spaesato, e abbiamo provato ad avvicinarci a lui con scarsi risultati. I gatti sono per natura diffidenti e hanno bisogno di tempo per fidarsi dei padroni. Sappiate però che, quando potrete toccare la loro pancia senza essere morsi, allora si saranno affidati completamente a voi!

– Quando un gatto vi lecca è perché sente un odore strano e poco familiare; di conseguenza leccando la nostra mano o la nostra guancia, ci sta dicendo che noi siamo “suoi”. E non si stanno approfittando di noi solo per avere ogni giorno la pancia piena. Ci stanno dicendo che noi siamo parte della loro famiglia.

– Un altro dei modi da loro utilizzati è decisamente un po’ bizzarro. Non vi è mai capitato di trovare un topolino o una lucertola morta fuori dalla porta? Beh a me è capitato più volte; sicuramente è una cosa poco “piacevole” da vedere, ma è sempre un modo escogitato dal gatto per farti capire che è un fantastico cacciatore. Sostanzialmente è il suo modo per farti capire quanto amore riesce a darti.

– La coda del gatto dice “ti voglio bene” quando assume la forma di un punto interrogativo.

– Se fa la “danza del latte” su di te significa che prova gioia assoluta e adorazione nei nostri confronti. Il cosiddetto impastare del gatto (alternare in modo ritmico le zampe su un corpo morbido) deriva dal periodo in cui il gatto era cucciolo e stimolava in questo modo il flusso di latte della madre.

– Quando si strofina sulle tue gambe, significa che ti vuole bene e che vuole fartelo sapere! Nella lingua del gatto strofinarsi tra le gambe significa “ io sono tuo e tu sei mia”.

Spero che la lettura di questo articolo vi faccia ricredere sulle vostre convinzioni! Tutti dovremmo sperimentare l’amore di un gatto sulla nostra pelle: Provare per credere!!