Atalanta, ufficiale Piccini dal Valencia: è l’esterno che serviva a Gasperini

Cristiano Piccini è un nuovo giocatore dell’Atalanta: a ufficializzare il colpo, definito nella giornata di martedì, è una nota di benvenuto apparsa sul sito ufficiale della società.

Una pista che era rimasta sempre calda e viva, anche quando i nerazzurri sembravano voler affondare per Rick Karsdorp, rientrato alla Roma dopo il prestito al Feyenoord.

La scelta, alla fine, è ricaduta sul 28enne di proprietà del Valencia: arriva a Bergamo in prestito, con diritto di riscatto.

Terzino o esterno destro a tutta fascia, Piccini è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, con la quale ha esordito in Serie A nel 2010, e ha iniziato a maturare esperienza nei prestiti a Carrarese, Spezia e Livorno.

Nel 2014 la prima svolta della carriera, con il passaggio al Betis Siviglia: tre anni ricchi di soddisfazione in maglia biancoverde, a partire dalla promozione in Liga, prima di passare allo Sporting Lisbona e fare ritorno in Spagna con la maglia del Valencia.

Esperienza a fortune alterne per il laterale toscano, condizionata soprattutto dagli infortuni: il più serio nell’agosto del 2019, con la rottura della rotula del ginocchio destro in allenamento, che lo ha costretto a saltare quasi interamente la stagione (solo due presenze).

Per Piccini anche diverse presenze con la maglia Azzurra, con Under 19, 20, 21 e con la Nazionale maggiore guidata da Roberto Mancini che lo ha fatto esordire a ottobre 2018 nell’amichevole contro l’Ucraina: tre, complessivamente, le presenze, di cui una da titolare in Nations League contro la Finlandia.