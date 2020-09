A Brembo il Compasso d’Oro 2020 per la pinza freno di Formula E

Arrivato alla XXVI edizione, il Compasso d’Oro rappresenta l’Oscar del design italiano. Viene assegnato ogni due anni dall’ADI – l’Associazione per il Disegno Industriale – che in oltre 60 anni di attività ha selezionato e premiato le migliori espressioni del made in Italy.

“È per me e tutta la mia squadra un grandissimo orgoglio. – Ha dichiarato Alberto Bombassei, Presidente di Brembo, ritirando il Compasso d’Oro – “Uno dei momenti più alti e belli della mia lunga avventura imprenditoriale. È un riconoscimento che va alla capacità di Brembo di portare ai massimi livelli il saper fare italiano: un’eccellenza che unisce creatività, design e tecnologia e che ci permette di realizzare prodotti non solo di grande qualità, ma anche permeati di gusto estetico e amore per la bellezza. La nostra cultura da sempre ci spinge a rendere il freno un oggetto dal design distintivo e anticipatore delle evoluzioni tecnologiche del nostro settore. Questo Premio dà nuovo slancio alla nostra passione: correre verso il futuro sapendo come frenare”.





La pinza freno Brembo per la Formula E è espressione della quarantennale esperienza di Brembo nell’arena del motorsport, al servizio dell’innovazione. Da sempre attenta ai nuovi trend del mondo dell’Automotive, Brembo ha creduto e investito nella propria presenza nel principale campionato motoristico elettrico al mondo. Lo ha fatto sviluppando un impianto frenante unico: la pinza insignita del Premio Compasso d’Oro ADI è una monoblocco a 4 pistoni in lega d’alluminio, che coniuga prestazioni e leggerezza in una geometria senza compromessi. È un prodotto industriale che pur nelle condizioni estreme delle competizioni, non perde mai la sua estetica identitaria, dinamica e sportiva, in linea con i linguaggi delle vetture elettriche per le quali è stata ideata.

Con la pinza Formula E, Brembo ottiene il secondo Premio Compasso d’Oro ADI, oltre a quello del 2004 ricevuto per il Brembo CCM, l’impianto frenante in carbonio ceramico per vetture da strada.

Gli oggetti insigniti con il Premio Compasso d’Oro e con Menzione d’onore, entrano a far parte di diritto della Collezione Compasso d’Oro ADI, dichiarata il 22 aprile 2004 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di “eccezionale interesse artistico e storico”.

Brembo è fornitore ufficiale del Campionato Mondiale FIA Formula E tramite Spark Racing Technology.