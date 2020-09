Nella scorsa notte, a Curno, i Carabinieri della Compagnia di Bergamo, nel corso di un specifico servizio volto a contrastare il fenomeno dei furti, hanno arrestato un uomo, 30enne con precedenti specifici, che, dopo aver forzato varie auto in sosta, si era impossessato degli oggetti di valore in esse contenuti.

Poco dopo le due e un quarto, i Carabinieri della Stazione di Ponte San Pietro sono intervenuti in via Marigolda, dove un residente aveva segnalato dei rumori sospetti in prossimità delle auto in

sosta.

Giunti sul posto, i militari, dopo aver perlustrato attentamente tutta l’area, all’altezza di via Cavour sono riusciti a fermare un uomo proprio nel momento in cui stava frantumando il vetro anteriore sinistro di un’auto parcheggiata.

Il malvivente, di origine tunisina e irregolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di capi di abbigliamento vari, monetine e altri oggetti di modico valore rubati poco prima in

altre 10 auto parcheggiate nelle vicinanze.

Al termine degli accertamenti, l’uomo, gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato pertanto arrestato e processato per direttissima questa mattina.