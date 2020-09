Piaggio, Boss in incognito, Francia-Croazia o #cartabianca? La tv dell’8 settembre

Per la prima serata in tv, martedì 8 settembre su RaiUno alle 21.25 verrà riproposta la fiction “Enrico Piaggio – Un sogno italiano”, con Alessio Boni.

Viene raccontata la vicenda umana e professionale dell’uomo che ha dato vita ad una vera e propria rivoluzione nell’ambito del trasporto, narrando il sacrifico, la determinazione, la lungimiranza e le straordinarie capacità imprenditoriali di Enrico Piaggio, creatore di uno dei prodotti italiani più famosi e celebrati nel mondo: la Vespa.

Alla fine della seconda guerra mondiale, Enrico si trova di fronte a due strade, la prima è chiudere la sua fabbrica, che ama, la seconda è rilanciare con un nuovo prodotto. È così che inizia una delle avventure imprenditoriali più belle ed esemplari del nostro Paese.

Su RaiDue alle 21.20 comincerà la nuova stagione di “Boss in Incognito”. Dopo due anni, torna il docu-reality che racconta l’avventura degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare sotto mentite spoglie, per una settimana, insieme ai loro dipendenti. Questa sesta edizione, al via stasera con quattro nuove puntate, avrà un nuovo conduttore: Max Giusti. Spetterà a lui il compito di accompagnare il pubblico alla scoperta di realtà aziendali italiane d’eccellenza e di narrare l’incontro tra due mondi solitamente separati e distanti, quello dei boss e quello dei loro lavoratori. Ma la conduzione di Max Giusti non sarà l’unica novità di questa nuova stagione: per la prima volta, infatti, anche il conduttore andrà in incognito e, con un nome di fantasia e nuove sembianze, grazie a un travestimento, in alcune occasioni potrà dare una mano al boss e sostituirlo nella sua missione.

Le telecamere del programma arriveranno nelle aziende con un pretesto che servirà a non far insospettire gli operai che affiancheranno il boss e Max Giusti, i quali si presenteranno con una nuova identità e un aspetto fisico inedito. In azienda verrà detto che si sta girando “Un lavoro in sette giorni”, un documentario per la Rai che aiuta a ricollocare alcune persone che hanno perso il lavoro a causa del Covid, sottoponendole a un training di una settimana. Solo al termine della settimana, i lavoratori scopriranno che sono stati affiancati nelle loro mansioni dal loro boss e, in alcuni casi, da Max Giusti, che svelerà la sua vera identità.

Questa edizione è anche un’occasione per vedere il mondo del lavoro attraverso le storie professionali ed umane di manager, operai ed impiegati, con una speciale chiave di lettura: raccontare tutto questo nella particolare contingenza nella quale ci troviamo. Aziende che non si sono fermate nel momento dell’emergenza sanitaria ma che hanno dovuto riorganizzarsi per lavorare in condizioni di sicurezza.

Protagonista della prima puntata di questa nuova stagione sarà Francesca Ossani, presidente di Crik Crok, azienda leader nella produzione di patatine e snack. La sede centrale dell’azienda si trova a Pomezia in provincia di Roma, conta 150 dipendenti e 500 agenti per un volume d’affari di 40 milioni di euro. In un anno vengono prodotti 60 milioni di pacchetti di patatine che vengono distribuite in Europa fino in Brasile. I boss protagonisti delle successive puntate sono a capo di un’azienda che produce limoni, un parco di divertimenti e un’azienda di latticini.

Spazio all’attualità e alla politica con la nuova edizione dei talk-show: su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Italia1 alle 20.35 trasmetterà la partita di calcio fra Francia e Croazia, valida per la Nations League.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 c’è “Windstorm 4 – Il vento sta cambiando”; su Rai4 alle 21.20 “Charlie Says”; su Rai5 alle 21.15 “La duchessa”; su La5 alle 21.05 “The Twilight saga – Breaking dawn. Parte I”; su Iris alle 20.55 “Corvo rosso non avrai il mio scalpo”; e su Italia2 alle 21.15 “Ted”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Le Iene presentano: come è morto Marco Pantani?” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Primo appuntamento”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.