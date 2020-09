Mezzoldo, Siviero: “Avanti col lavoro di Balicco”, l’ex sindaco morto di Covid

“Vogliamo portare avanti il lavoro di Raimondo, accettiamo questa sfida anche per lui”. Stefania Siviero, candidata sindaco a Mezzoldo, non dimentica l’ex primo cittadino Raimondo Balicco, scomparso lo scorso marzo all’età di 77 anni dopo aver contratto il Covid-19.

“È il motivo che più di tutti ci ha spinto a proseguire – commenta -. Seguiremo la sua impronta, il suo insegnamento. Ci ha trasmesso valori importanti, compreso l’amore per Mezzoldo e la dedizione totale a questo lavoro”.

Buona parte delle persone che compongono la lista ‘Stella Alpina’ facevano parte della Giunta Balicco. “Abbiamo inserito qualche giovane leva – specifica Siviero – mantenendo però un forte legame col passato, proprio per continuare il lavoro di Raimondo”.

Quali sono i principali punti del vostro programma?

Innanzitutto capire quelle che sono le reali necessità della comunità, in un periodo difficile sotto tanti punti di vista. Poi, a Mezzoldo, sono sempre fondamentali cura del territorio e dell’ambiente. Come il pensare a nuove possibilità di sviluppo e nuove forme di turismo.

Come?

Sicuramente cercheremo di valorizzare le bellezze del paese. Quindi i borghi e i percorsi di cammino, dalla via Priula alla via Mercatorum. Vorremmo che la gente imparasse ad apprezzare davvero il nostro territorio. Vale anche per i turisti, spesso presenti ma nella solita modalità del ‘mordi e fuggi’. Vorremmo ad esempio creare un’area camper, per non offrire a loro solo punti di passaggio, ma anche di sosta.

C’è qualcosa in particolare che sognate o vorreste realizzare per il vostro paese?

Il sogno è vedere la gente in paese che sta bene, che vive bene. Lo spopolamento delle nostre montagne è un problema, bisogna lavorare per invertire la tendenza. Questo deve essere un grosso impegno per noi, ma anche per tutti i Comuni della Valle Brembana, con i quali sarà fondamentale comunicare e fare rete.

Lista ‘Stella alpina’

Candidato sindaco: STEFANIA SIVIERO

Consiglieri: Domenico Rossi, Marzia Breviario, Maurizia Lazzarini, Riccardo Lazzarini, Valerio Lazzarini, Giovanni Battista Marchesi, Alex Salvini, Mauro Savini, Alice Tironi.