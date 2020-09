Incidente sul lavoro a Fara Olivana con Sola: ferito un 31enne

Incidente sul lavoro a Fara Olivana col Sola nella prima mattina di martedì 8 settembre. Un uomo di 31 anni è rimasto ferito a un braccio ed è stato trasportato all’ospedale di Treviglio in codice giallo.

Non è in pericolo di vita, ma l’operaio si sarebbe procurato un taglio molto profondo e, dopo una prima medicazione, si è deciso per il suo trasporto in ospedale.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 8 alla Magris Spa, azienda specializzata nella distribuzione di prodotti per l’igiene e la pulizia professionale.

Sul posto, oltre a un’ambulanza del 118, anche i carabinieri di Treviglio.