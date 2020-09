Sulla carta si chiama B1. Lo si trova sulla destra percorrendo il vialetto dell’ingresso che porta alla cappella centrale del cimitero monumentale di Bergamo. Il B1 è il campo Covid: aperto nel gennaio 2020 doveva raccogliere le sepolture dei defunti per i prossimi due anni. Ad aprile era già completo. Ottanta sepolture in tutto. Sono le vittime di Covid, salme che i parenti non hanno voluto cremare ma seppellire nella terra.

L’assessore Giacomo Angeloni ci guida tra i viali del cimitero e ci mostra quest’area che è la meta più frequente da quando il monumentale ha riaperto.

“Nel periodo Covid molte persone hanno deciso di non cremare i loro cari e dare sepoltura nella terra – racconta ricordando la situazione difficile di quei mesi, quasi alla commozione l’assessore Angeloni -. La chiesa del cimitero era tutta occupata dalle bare, molte salme sono state cremate e abbiamo avuto l’aiuto di molte città che hanno concesso le loro strutture per la cremazione. A fine gennaio avevamo aperto questo campo, il B1. Solitamente un’area così spaziosa si occupa in due anni, a fine aprile non c’era più uno spazio libero. Vengo spesso e osservo questi volti, le date così ravvicinate e penso al dolore dei nostri cittadini, allo sforzo anche di emozioni che hanno svolto i nostri dipendenti comunali per rispondere alle tante esigenze di quei giorni. Le sepolture senza cerimonie religiose, i pochi parenti ammessi, quel silenzio surreale che aggiungeva ad una tragedia ancora un carico di dolore in più”.

Senza contare tutti i defunti per Covid cremati che hanno trovato posto nelle tombe di famiglia, negli ossari o nei loculi cinerari.

IL CIMITERO DELLE RIMEMBRANZE

C’è chi ha deciso di disperdere le ceneri. E per questo motivo il Comune di Bergamo ha aperto il cimitero delle rimembranze. Un’area dove si possono disperdere nella terra le ceneri dei propri cari. Le ceneri infatti non possono essere disperse ovunque. Si possono tenere in casa o nei loculi del cimitero. Per quanti esprimono il desiderio di disperdere le proprie ceneri nella terra, il Comune di Bergamo ha creato quest’area. Una volta deposte le ceneri un impianto di irrigazione aiuta a dissolvere i cari resti.

UN’ASTA PER TOMBE E CAPPELLE

Palazzo Frizzoni è al lavoro per bandire un’asta per la concessione di tombe e cappelle. Alcune di questi veri scrigni di tesori artistici e di grande valore.

Nel video la spiegazione dell’assessore Angeloni.