Gli studenti dei Salesiani a Pejo: “Molto più di una semplice vacanza”

I ragazzi della scuola superiore del Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio raccontano l’esperienza vissuta durante la vacanza estiva che hanno vissuto a Pejo.

Il 25 luglio ha avuto inizio la tanto attesa vacanza estiva a Pejo, una vacanza che tutti ricorderemo con il sorriso. Dopo mesi di lockdown era quello di cui avevamo bisogno: abbiamo rivisto i nostri amici, stretto nuovi legami con ragazzi di altre classi, ci siamo divertiti insieme e abbiamo vissuto esperienze un po’ fuori dall’ordinario. Ad esempio, ci è stata data l’opportunità di provare l’arrampicata e il rafting; non sono poi mancate le passeggiate per i boschi, i bagni nei laghi alpini, una gustosa grigliata immersi nella natura e il picnic di fronte al lago.

In particolare è stata grande la fiducia reciproca tra studenti ed educatori, permettendoci di trascorrere, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza, serate in allegria in giro per il paese e una giornata in piscina o alle terme. Proprio questa fiducia ha permesso di creare un rapporto di amicizia e complicità. Non sono mancati comunque i momenti formativi, che sono parte integrante dello spirito salesiano.

La tematica, che ha accompagnato le nostre riflessioni, è stata l’importanza del tempo, che scorre veloce senza mai tornare indietro e che quindi chiede di saper vivere a pieno ogni attimo che ci viene donato. Per questo, nonostante le giornate siano trascorse velocemente, abbiamo cercato di vivere ogni momento al massimo, facendo tesoro dei ricordi che resteranno indelebili nelle nostre menti.