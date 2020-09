Coppa Italia, possibile sfida Atalanta-Lazio ai quarti: si giocherebbe a Bergamo

L’Atalanta è la testa di serie numero 1 nel tabellone della Coppa Italia 2020-2021: il sorteggio di martedì 8 settembre sorride ai nerazzurri che, in questo modo, giocheranno sicuramente in casa ottavi e quarti di finale della competizione che li ha visti finalisti due anni fa.

La squadra di Gian Piero Gasperini entrerà in gioco solamente a gennaio, il 13 o il 20: ancora troppo presto per sapere quale sarà l’avversario ma, dando uno sguardo al tabellone, è ragionevole pensare che agli ottavi di finale (da giocare a Bergamo) sfiderà una tra Cagliari e Hellas Verona, che nel turno precedente potrebbero trovare sulla propria strada Cremonese e Pontedera/Arezzo per i sardi e Venezia e Carrarese/Ambrosiona per i gialloblu.

Nella parte alta del tabellone l’altra testa di serie è la Lazio: nei quarti di finale, dunque, potrebbe esserci la riedizione della finale di due anni fa, quella della beffa per il mancato rigore ed espulsione di Bastos e il 2-0 finale a favore dei biancocelesti firmato Milinkovic-Correa.

Una gara, quella contro i biancocelesti, che l’Atalanta giocherebbe in casa in virtù del miglior sorteggio (testa di serie numero uno contro testa di serie numero 8).

Nella parte bassa del lato sinistro del tabellone, invece, le altre teste di serie sono Napoli e Roma, possibili sfidanti per le semifinali che si giocano con la formula andata/ritorno.

Tutte le altre big, Juventus, Inter, Milan e Sassuolo si trovano invece dalla parte opposta del tabellone.