Campionato Italiano Velocità, a Imola doppio podio per Samuele Cavalieri

Si è chiuso con un doppio podio il terzo appuntamento del Campionato Italiano Velocità per il Barni Racing Team.

La scuderia di Calvenzano si è dovuta affidare in particolare a Samuele Cavalieri che ad Imola ha sfiorato il primo successo stagionale.

Dopo aver conquistato la pole position, il pilota bolognese ha pagato la bagarre presente nella partenza di gara-1 ritrovandosi dopo poche curve in quinta posizione.

Nonostante il nuovo record della pista e i sorpassi messi a segno ai danni di Luca Vitali (Cherry Box 24 Guandalini Racing) e del compagno di squadra Michele Pirro, il 23enne emiliano non è riuscito a raggiungere i battistrada terminando così alle spalle di Lorenzo Savadori e Lorenzo Zanetti (Broncos Racing Team).

Discorso diverso per il secondo round nel quale Cavalieri ha provato a tener testa all’alfiere della Nuova M2 Racing tagliando il traguardo al secondo posto con 1”4 di ritardo e riuscendo così a mantenere aperto il discorso per il titolo tricolore Superbike.

“Sono abbastanza soddisfatto del risultato, oggi è stata una gara migliore rispetto a quella di ieri. Con Savadori e Zanetti siamo partiti subito forte perchè tutti volevano evitare la gara di gruppo. Sapevo che Lorenzo e l’Aprilia sono molto forti qui e per questo volevo stare davanti, ho provato a forzare una staccata alla curva delle Acque Minerali, ma ho perso qualche metro – ha raccontato Cavalieri dopo l’arrivo -. Anche se non sono riuscito a vincere, essere andato due volte sul podio è positivo soprattutto visto come eravamo messi nei test di metà agosto. Con il team abbiamo fatto un balzo in avanti incredibile e ci è mancata solo la ciliegina sulla torta, spero che arrivi presto. Ringrazio comunque gli sponsor e tutta la squadra per l’ottimo lavoro”.

Fine settimana sfortunato invece per Michele Pirro che all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” ha inanellato un doppio “zero” a causa di problemi tecnici e di una caduta che l’ha messo fuori gioco in gara-2.

“Per quanto mi riguarda è stato un week end veramente storto anche se oggi devo considerarmi fortunato: sono rimasto piantato alla partenza perché non è entrata la prima marcia, meno male che nessuno da dietro mi ha colpito – ha spiegato il centauro di San Giovanni Rotondo -. Dopo essermi ritrovato in fondo, nella foga di recuperare, forse ho forzato un po’ troppo la frenata e sono caduto. Chiedo scusa al team e a tutti ragazzi per questa scivolata. Il 2020 è un anno da dimenticare, ma gli errori fanno crescere e dobbiamo fare tesoro anche delle cose negative. Ora voglio pensare a chiudere questa stagione con due vittorie a Vallelunga”.

Nella Supersport 600 niente podio per Stefano Valtulini che, dopo lo sfortunato debutto nel Mondiale, si è dovuto accontentare di un quarto e un sesto posto che gli consentono di conservare la terza piazza in classifica generale.