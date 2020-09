Bergamo, nel fine settimana torna lo “Sbarazzo”: la lista dei 94 negozi aderenti

Da venerdì 11 settembre a domenica 13 settembre 2020 torna lo Sbarazzo in Centro a Bergamo, in una nuova versione, dal nome “Sbarazzo & The City”, per adeguarsi alle vigenti prescrizioni varate da Governo e Regione per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Non più quindi nella tradizionale cornice del Sentierone, ma lo Sbarazzo 2020 sarà in versione diffusa per le vie del centro, all’interno dei negozi e della durata di ben 3 giorni. Cambia quindi la location, ma non cambiano gli sconti straordinari che i negozianti metteranno in cantiere per soddisfare la loro clientela. Sono coinvolte – ad oggi – oltre 90 attività del centro città: è possibile scoprire la mappa dei negozi che aderiscono all’iniziativa consultando il sito web www.bergamoincentro.it.

A fronte di ogni acquisto, verrà data la possibilità di provare gratuitamente per 15 minuti il monopattino elettrico Bit-mobility semplicemente richiedendo il modulo alla cassa e compilandolo.

Sbarazzo & The City è una iniziativa dei negozi aderenti alla associazione Bergamo in Centro in collaborazione con il Distretto Urbano del commercio di Bergamo e Comune di Bergamo. Radio Number One è la radio ufficiale dello Sbarazzo.

Eventuali nuove comunicazioni, come la probabile apertura serale al Venerdì o Sabato (compatibilmente con le condizioni meteo) verranno comunicate tramite la pagina Facebook di @bergamoincentro e nella pagina dell’evento. (Clicca qui)

Ecco la lista dei negozi che partecipano a Sbarazzo&TheCity:

34bkids – Via San Bernardino ,34

Alessandra Venturi – Via Silvio Spaventa, 29

A&G – Via Sant’Orsola, 16

Alla citta’di Babilonia – Via sant’orsola, 3

And camicie – Largo Porta Nuova, 11

Astulfoni – Via Zambonate, 103

Baby Bossi – Via XX Settembre, 70

Berné – Via Borfuro, 6

Boggi – via XX Settembre, 62

Borc outlet firmato – Via Sant’Orsola, 10e

Bugan Coffee Lab – Via Giacomo Quarenghi, 32

Calze e Compagnia Bella – Via Gerolamo Tiraboschi, 55

Calzoleria Agazzi – Via XXIV maggio, 7

Camelia Beauty-Center – Via Sant’Orsola, 16

Carom – Piazza Giacomo Matteotti, 17

Cartoleria Mariani – Via Gerolamo Tiraboschi, 55

Casa della renna – Via Torquato Tasso, 26

Cashmere Company – Via Antonio Ghislanzoni, 8/10

Caterina Lecchi Jewerly Lab – Via Torquato Tasso, 83

Chocolate – Via Sant’Alessandro, 13

Cicogna – Via Sant’Orsola, 10/E

Civico 109 – Via Sant’Orsola, 19/C

Clayeux – Via Giorgio Paglia, 10/A

Danny Ru Vintage – Via Sant’Alessandro, 12

Discacciati – Via XX Settembre, 32

Dress Abbigliamento – Via Gerolamo Tiraboschi, 55

Dress Salad – Viale Vittorio Emanuele, 15/A

E.L.A Atichità – Via Sant’Orsola 15/A

Enchan.tè – Via Sant’alessandro, 10

Erre Esse – Via Sant’Alessandro, 5/A

Floris – Via Gerolamo Tiraboschi, 67

Franco Calzature – Via Sant’Orsola, 2

Giorgio Store – Via Torquato Tasso, 5

Glamour & Vintage – Via Sant’Alessandro, 36

I Quattro Elementi – Via XX Settembre, 111

Il Cap – Piazza Pontida, 14

Intisanoreica by Chocolate – Via Giacomo Quarenghi, 24

Isnenghi Istituto Ottico sas – Via Torquato Tasso, 62

Katta & Ko Q36.5 – Via Sant’Orsola 15

Kms t-shirt – Via Antonio Ghislanzoni, 17

La Lu Bazar – Via XX Settembre, 70

LaBoutiQ – Via XX Settembre, 106

Landi Fashion – Via XX Settembre, 10

Landi Sport Via XX Settembre, 10

Lanificio Colombo Via Sant’Orsola, 16

Laura Natali Abbigliamento Donna Portici Sentierone – Via Monte grappa, 5b

Le Amiche Via Sant’alessandro, 24

Le Fate Via Broseta, 27

Le Fate Outlet Via Borfuro 4/E

LI-MON Concept Store Portici Sentierone, 46

Lo Scrigno Donna Via Torquato Tasso, 107

Lo Scrigno Kids Portici sentierone, 48

Mab 26 Via Silvio Spaventa, 62

Mandarina Duck Viale Papa Giovanni, 40

Marella Via XX Settembre, 33

Mariatricò Cashmere Via San Giovanni, 14

Marilù Storie di Fiori Via Borfuro, 5

Mgibi Via Borfuro, 5b

Milly Shop Via Pignolo, 35

Mitzi Arte Moda Via Giacomo Quarenghi, 11

Myrrha Via San Bernardino, 6

Nocenti Pierino Via J. Palma il Vecchio, 25

Ottica Cattozzo Via XX Settembre, 50

Ottica Fielmann Via XX Settembre, 89

Ottica Garufi Via XX Settembre, 24

Ottica Marziali & Farneti Via Zambonate, 75 /77

Ottica Piazza Pontida Piazza Nicolo’ Rezzara, 10

Parafarmacia Dei Mille Via Borfuro, 7

Passione Torte Via Pignolo, 35/B

Pasticceria Salvi Via Torquato Tasso, 48

Pelletteria Luisa Via Gerolamo Tiraboschi, 64

Perpetua Via Borfuro, 3

Pi-Greco Via Sant’Orsola, 27

Pinalli Piazza Giacomo Matteotti, 19

Più o Meno Via Don Luigi Palazzolo, 16

Pompeo Calzature Via XX Settembre, 29

Preziosità Gioielli Via Sant’Orsola, 3

Recalcati Gioielleria Viale Papa Giovanni, 68

QL+ Piazza Pontida, 42

Rizzi Gioielli Via XX Settembre, 116

Robi Spagnolo Lab Gemmologico Via San Bernardino, 4

ROCK’n Rose Via Sant’Orsola, 8

Rose e Rose Via Broseta, 59

Scalcinati Piazza GiacomoMatteotti, 23

Serighelli dal 1880 Gioielli Via Sant’Orsola, 23

Siebaneck Pigiami Italiani Via Sant’Orsola, 6/B

Spin Off Via Sant’Alessandro, 52

Tabaccheria Caironi Via Girolamo Tiraboschi, 65

Tiffany Viale Papa Giovanni, 88

Tip Tap Via Pignolo, 37

Tirelli Shoes Via Zambonate, 33

Too Good Via Gerolamo Tiraboschi, 58

Wall Street English Temporary Location Passaggio Limonta-Via Girolamo Tiraboschi

Zia Mame Concept Store Via Sant’Orsola, 14