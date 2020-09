Le previsioni sono di Francesco Sudati del Centro meteorologico lombardo.

ANALISI SINOTTICA

Il vortice in quota staccatosi da una saccatura atlantica e in moto dalla Francia meridionale verso le Isole Baleari, determina oggi maltempo sulle zone occidentali della Lombardia, instabilità sulle rimanenti, associate ad un deciso calo delle temperature massime. A partire da domani l’espansione verso levante dell’anticiclone delle Azzorre riporterà condizioni di tempo stabile e soleggiato con temperature nuovamente estive per qualche giorno.

Lunedì 7 settembre 2020



Tempo Previsto: Al mattino molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali su pavese, milanese occidentale, comasco, basso lecchese, bergamasco e bresciano (localmente le precipitazioni risulteranno molto abbondanti); altrove nuvolosità meno compatta, ma associata a isolati rovesci, meno probabili sulle estreme zone orientali, lungo l’asta del fiume Po a partire dalla zona di Piacenza e alta Valtellina. Dal pomeriggio nuvolosità che tende ad attenuarsi sulle zone occidentali, con possibili fasi soleggiate alternate a rovesci o brevi temporali, ma in deciso miglioramento a partire da nord verso sud; lungo il corso del fiume Po e nelle zone di oltrepò pavese e mantovano nuvolosità irregolare fino a sera con possibili rovesci sparsi.

Temperature: Massime in deciso calo e comprese tra 22/25 °C;

Minime stazionarie e comprese tra 17/20 °C;

Zero termico a metà giornata attorno a 3400 m.

Venti: In pianura deboli dai quadranti orientali con locali rinforzi durante le fasi temporalesche;

in quota a 3000 m moderati da sudovest.

Martedì 8 settembre 2020

Tempo Previsto: Tra la notte e il primo mattino migliora ovunque con ampi spazi di sereno che dai settori orientali di pianura tenderanno ad estendersi a tutta la regione nel corso della giornata. Possibili deboli e locali piogge sulle estreme zone occidentali solo fino al primo mattino. Foschia densa sui settori centro-orientali di pianura tra la tarda notte e le prime ore del mattino con locali formazioni nebbiose verso l’alba. Pomeriggio stabile e soleggiato ovunque, salvo qualche innocua nube cumuliforme a ridosso dei monti.

Temperature: Massime in deciso rialzo e comprese tra 26/28 °C;

Minime in lieve flessione e comprese tra 15/18 °C;

Zero termico a metà giornata attorno a 4000 m.

Venti: In pianura deboli dai quadranti orientali;

in quota a 3000 m deboli variabili.

Mercoledì 9 settembre 2020

Tempo Previsto: Giornata stabile e soleggiata ovunque, salvo innocue nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi. Foschie notturne e mattutine in Pianura Padana, con possibilità di locali formazioni nebbiose in bassa pianura, specialmente lungo il corso del fiume Po.

Temperature: Massime in ulteriore lieve rialzo e comprese tra 28/30 °C;

Minime in lieve flessione e comprese tra 13/16 °C;

Zero termico a metà giornata attorno a 4000 m.

Venti: In pianura deboli dai quadranti occidentali;

in quota a 3000 m deboli variabili.