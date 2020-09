Lago di Resia: un luogo immerso nella natura con un solido legame col proprio passato

Il Lago di Resia, conosciuto per il famoso campanile che spunta dalle acque, è il lago più grande dell’Alto Adige, ed è situato a 1498 metri sopra il livello del mare.

Si trova nella parte occidentale dell’Alto Adige, a Curon Venosta, nelle vicinanze del Passo di Resia. Nelle sue vicinanze è possibile visitare i comuni limitrofi di Resia, di Curon Venista e i borghi Casone e Spin. Fino al 1950 i laghi naturali al Passo di Resia erano tre: il Lago di Resia, il Lago di Curon e il Lago di San Valentino alla Muta. Fu costruita una diga e i primi due laghi furono uniti. I lavori iniziarono nel ’39 con l’intento di sfruttare i tre laghi per la produzione di energia idroelettrica; ma con l’arrivo della Seconda Guerra Mondiale i lavori furono sospesi, per essere poi ripresi nel 1946, nonostante le svariate difficoltà economiche e mancanza di materie prime.

La costruzione della diga fu il centro di molte polemiche da parte degli abitanti del posto, i quali scongiurarono invano anche il Papa affinché si opponesse alla creazione della diga. Le acque dei laghi sommersero 163 case e 523 ettari di terreni coltivati: Fra queste vi era una chiesa del XIV secolo, e a testimoniarlo è appunto il famoso campanile che si vede spuntare dalle acque del lago.

Recentemente, nel 2009, sono stati eseguiti dei lavori di restauro al campanile date le numerose infiltrazioni di acqua.

Una leggenda narra che, nelle notti rigide d’inverno, si possono udire le campane del campanile che risuonano dal fondo del lago. Lo specchio d’acqua è lungo ben 15,2 km percorribili in circa 3/ 4 ore: Un percorso adatto alle famiglie ma non solo: mountain-bike e nordic walking o kitesurf, sono solo alcune delle attività che si possono svolgere.

Durante l’inverno le acque del lago si ghiacciano ed è possibile raggiungere a piedi il campanile. È inoltre possibile fare un giro in nave sul lago, ammirando ogni suo angolo da una prospettiva diversa con MS Hubertus Interregio, dai mesi di luglio (dipende dalla portata di acqua del lago) fino ad ottobre circa. Il costo del biglietto è di 10,00 euro per gli adulti e di 5,00 euro per i bambini.

Le sue acque riflettono un colore azzurro intenso e vedere un campanile in mezzo all’acqua fa un effetto strano. È un ottimo luogo per fare una camminata e godersi la natura circostante.