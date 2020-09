In trincea contro il Covid: Lorini e Locatelli raccontano la loro testimonianza a “Sapiens”

Dopo i primi due incontri con Simone Moro e Luca Perri, la rassegna “Sapiens – #Invito a Bergamo/Brescia” vira sull’attualità. E sul palco, questa volta, salgono Luca Lorini (8 settembre) e Franco Locatelli (12 settembre). Primario della Terapia intensiva del Papa Giovanni XXXIII il primo, presidente del Consiglio superiore di Sanità il secondo. Due bergamaschi che hanno trascorso gli ultimi sette mesi a lottare contro il Coronavirus. Lorini da Bergamo, da quel reparto diventato suo malgrado la terapia intensiva Covid più grande al mondo, dopo quella di Wuhan. Lui, con la sua squadra, in trincea. Per combattere e, nel frattempo, fare scuola, a tutti gli ospedali sparsi per il globo.

Locatelli invece da Roma, da quel Comitato tecnico scientifico che negli ultimi mesi si è trovato a prendere le decisioni più dure della storia, per un paese intero. Lui, uomo mite, luminare che ha dedicato tutta la sua vita agli altri, direttore del dipartimento di Oncoematologia e terapia cellulare e genica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, padre di una delle terapie più efficaci per i piccoli pazienti affetti da leucemia pediatrica.

Lorini e Locatelli racconteranno questi lunghi, lunghissimi, mesi: il loro lavoro, la corsa contro il tempo, le paure, le sfide, e i barlumi di speranza che piano piano sono andati accendendosi. In corsia, ma non solo.

Entrambi gli incontri si terranno nel cortile del palazzo della Provincia di Bergamo: quello con Luca Lorini, intitolato “Covid-19 è qui”, è in programma martedì 8 settembre alle 20.30; l’appuntamento con Franco Locatelli dal titolo “Covid-19 la nostra battaglia” è previsto sabato 12 settembre alle 18. Per partecipare è necessario prenotare i posti a sedere scrivendo a info@readingvocidallago.eu.

Con Lorini e Locatelli la rassegna “Sapiens”, promossa dall’associazione culturale Reading – Voci dal Lago, entra nel vivo: i primi due incontri con Luca Perri (astrofisico) e Simone Moro (alpinista) hanno registrato il tutto esaurito, a testimonianza della voglia di ripartenza del pubblico. Pubblico a cui l’associazione intende continuare a offrire spunti di dibattito, con ulteriori appuntamenti da qui a fine settembre. Eccoli.

TELMO PIEVANI– 18 settembre, Auditorium comunale, Costa Volpino alle 20.30

terrà una lectio magistralis intitolata“(Im)perfezione dei virus”tutta incentrata sul ruolo dell’imperfezione nell’evoluzione. Imperfetta è la specie homo sapiens, capace di trasformare il mondo come nessun’altra ha fatto prima e costretta ad adattarsi ad un ambiente che soffre in buona parte per causa sua: riscaldamento climatico, erosione della biodiversità, depauperamento delle risorse ne sono gli effetti visibili. Eppure l’imperfezione è ciò che, spesso, tiene in vita. Costretti ad adattarsi per sopravvivere, ci si evolve. Un po’ come fanno i virus che, infettando, cercano solo di sopravvivere. Un incontro a cavallo fra filosofia e attualità, come solo Pievani sa fare.

E dopo Pievani,

CARLO SINI – 30 settembre, Auditorium di piazza della Libertà, Bergamo alle 20.30

uno dei più grandi filosofi italiani, titolare per trent’anni della cattedra di Filosofia teoretica all’Università degli Studi di Milano. Nella sua lectio magistralis “La vita che ci è comune” Sini rifletterà sui cambiamenti che attraversano la società attuale, incluso il nuovo modo di relazionarci con l’Altro e con la società imposto dal virus. Le sue saranno vere e proprie “lezioni dalla pandemia”.

Chiude la rassegna un’appendice di incontri a Brescia (date ancora da confermare). Il primo, intitolato “Covid-19, la mia trincea” sarà con

MICHELA BEZZI,

primario di Pneumologia degli Spedali Civili di Brescia, pronta a raccontare la sua battaglia: quella ingaggiata contro il Covid-19 fra marzo e aprile di quest’anno, quando il Civile è stato travolto dallo tsunami coronavirus, con i pazienti accolti perfino nelle lavanderie dell’ospedale.

Il secondo invece con

GIOVANNI CARLO FEDERICO VILLA,

docente di Storia dell’Arte Moderna e membro del Consiglio superiore per i Beni culturali del Mibact. Villa sta per dare alla stampa un lavoro tutto dedicato ai monumenti italiani, al cosiddetto “popolo di marmo e bronzo”. Un censimento delle statue d’Italia frutto di 15 anni di ricerche condotte insieme al padre, Renzo Villa, e che racconta duemila opere celebrative sparse per il Belpaese. L’incontro non poteva che intitolarsi“Brescia, città di pietra (viva)”.

Claudia Mangili, presidente di Reading – Voci dal Lago, afferma: “Brescia e Bergamo, città “invicte”, mai vinte, ricchissime di vita, di lavoro, i propulsori sempre accesi, mai battute, mai rese. Sorelle ferite, sempre più unite: lo sono state anche durante l’epidemia, lo saranno ancor di più grazie alla candidatura congiunta a Capitale della Cultura 2023. Con la rassegna Sapiens – Invito a Bergamo/Brescia, l’idea della nostra associazione è quella di iniziare ad annodare nuovi fili che stringeranno ancor di più la storia delle due città: un filo che costruiranno i sapienti, i relatori della rassegna, invitando il pubblico a riflettere sull’attualità, e non solo: ricerca e sviluppo passano anche da qui, dalle idee, dai saperi che aprono prospettive, sostegni per rialzarsi, per continuare a correre, verso la giusta direzione. Da questo ponte che è il lago d’Iseo, lanciamo anche il nostro invito a riflettere sul “La vita che ci è comune”, dal titolo della lectio di Carlo Sini, che chiuderà il calendario di Sapiens”.

