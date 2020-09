Dalmine, cade un lampione lungo la Provinciale

Code e rallentamenti lungo la Provinciale di Dalmine nel pomeriggio di lunedì 7 settembre a causa di un lampione che ha ceduto e si è piegato sulla strada.

Non si segnalano feriti e nemmeno mezzi danneggiati. Sul posto, nei pressi del velodromo e del Burger King, sono intervenuti i Vigili del fuoco e la polizia locale che sta regolando il traffico in attesa dell’arrivo dei tecnici che metteranno in sicurezza la zona.

La caduta non sarebbe legata a urti di veicoli in transito. Gli agenti non hanno rinvenuto segni sul lampione, ma hanno appurato che il basamento in cemento è smosso. Una conseguenza, probabilmente del temporale e del vento di stamattina nella zona.