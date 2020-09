Ad agosto fu rapinato della bici: 15enne ne riceve una identica da Aribi e Panathlon

Ad agosto una banda di coetanei gli aveva sottratto bicicletta e cellulare al Villaggio degli Sposi e oggi, nel nome dei valori che il mondo sportivo porta con sè, A.Ri.Bi (l’Associazione per il rilancio della Bicicletta del Csi di Bergamo) e Panathlon Club Bergamo Mario Mangiarotti, hanno deciso di acquistarne una identica per donargliela.

Una storia iniziata male, ma con un dolce lieto fino: A.Ri.Bi, che da sempre promuove l’uso della bicicletta, nei percorsi Bike to work e Bike to school, desiderosa di ridare al ragazzo il suo mezzo per recarsi a scuola ed essere autonomo, e da sempre promotrice di iniziative solidali oltre che da sempre al fianco delle Forze dell’ordine per la divulgazione dell’educazione stradale, da subito si è attivata e decisa a dare un segnale di speranza e non poteva non trovare alleato migliore che nel Panathlon Bergamo Mario Mangiarotti.

Il Panathlon, infatti, è un Movimento internazionale per la promozione e la diffusione della cultura e dell’etica sportiva, secondo il riconoscimento ufficiale del CIO, e si propone di approfondire, divulgare e difendere i valori dello sport inteso come strumento di formazione e di valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i popoli. Il termine “Panathlon”, proveniente dalla lingua greca, può essere tradotto con l’espressione “insieme delle discipline sportive”, mentre il motto “Ludis Iungit” significa “uniti dallo sport”.

I due presidenti Claudia Ratti e Gianluigi Stanga hanno dunque convocato i rispettivi Consigli che hanno deliberato all’unanimità di donare al ragazzo la stessa bicicletta rubata insieme ad un casco e una divisa della UCB Unione Ciclistica Bergamasca.

La consegna avverrà mercoledì 9 alle 18 presso Saps Agnelli Cooking Lab di Lallio, grazie alla disponibilità del vicepresidente Baldassare Agnelli, anch’egli da sempre impegnato a promuovere l’educazione premiando scuole virtuose del territorio con contributi significativi.