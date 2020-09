A Zingonia torna Ilicic, i tifosi: “Josip mola mìa, Bergamo è con te”

Una notizia attesa da tutti i tifosi atalantini: Josip Ilicic è tornato a Bergamo.

Il fuoriclasse sloveno ha fatto il suo ingresso al centro sportivo di Zingonia intorno alle 15.30. Ad attenderlo, alcuni tifosi e tre striscioni appesi all’inferriata sulla destra del cancello principale: la gigantografia di una sua tipica esultanza dopo un gol, la foto col pallone del poker di Valencia in Champions League con la scritta “Josip mola mìa, Bergamo è con te” e il profilo di Bergamo Alta con “Folle amore nostro”.

L’ultima partita di Ilicic in maglia nerazzurra è stata quella giocata in casa della Juventus, lo scorso 11 luglio. Da oggi sarà seguito dalla società, ma dovrà attendere per riprendere gradatamente gli allenamenti con i compagni ed essere inserito nella rosa 2020/21.

Alcune fonti vicine alla squadra raccontano come Ilicic sia molto dimagrito in questi mesi, scanditi da alcuni problemi personali. Mister Gasperini gli è stato molto vicino, così come i compagni e la famiglia del presidente Percassi.