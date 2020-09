Brutto incidente nel pomeriggio di domenica 6 settembre a Casnigo, nella zona del Ponte del Costone: nello schianto che ha coinvolto tre vetture sono rimaste ferite quattro persone.

È successo attorno alle 15: per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente un’utilitaria e un pick-up, coinvolgendo poi una terza macchina.

A bordo delle vetture quattro uomini di 27, 33, 56 e 56 anni: sul posto in pochi minuti sono arrivate due ambulanze e un’automedica, insieme ai vigili del fuoco di Clusone e volontari di Gazzaniga e ai carabinieri della compagnia di Clusone.

Fortunatamente nessuno dei feriti ha riportato gravi conseguenze: a tutti è stato assegnato un codice verde.

I vigili del fuoco hanno momentaneamente chiuso la strada, per poter assicurare la sicurezza nei soccorsi e per poi bonificare la zona compromessa.