Obbligo delle mascherine e di tamponi al rientro da Paesi a rischio: il nuovo decreto

Un nuovo decreto entrerà in vigore lunedì 7 settembre: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo ha firmato nelle scorse ore, prorogando di fatto i divieti fissati a inizio agosto per limitare i contagi da Covid-19.

Disposizioni che prevedono, in sintesi, ancora l’obbligo della mascherina all’aperto e al chiuso in tutte le situazioni in cui non può essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, l’obbligo del tampone per chi rientra dai Paesi considerati a rischio e una capienza dell’80% sui mezzi pubblici.

Quest’ultimo punto, in particolare, è stato oggetto di un lungo tira e molla con le Regioni nelle scorse settimane, in vista del delicato momento della riapertura delle scuole: la capienza dell’80% vale anche per i posti in piedi, mentre gli scuolabus avranno la possibilità di viaggiare al 100% delle proprie capacità nel caso in cui gli studenti non dovessero rimanere a bordo per più di 15 minuti.

Tampone obbligatorio, come da disposizione del 12 agosto del ministro della Salute Speranza, per chi nei 14 giorni precedenti ha soggiornato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna: ok al rientro in Italia con test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti o test obbligatorio entro 48 ore dall’arrivo sul suolo nazionale.

Vengono confermati anche il divieto di ballo nei locali pubblici e l’obbligo della mascherina dalle 18 alle 6 del mattino nei luoghi più a rischio assembramento.

Nessun dietrofront, infine, sulla riapertura degli stadi, considerata ancora inopportuna in quanto inevitabile l’assembramento: una linea comune anche alla maggior parte dei Paesi europei.