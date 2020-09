Incidente in moto sui sentieri ai Piani di Bobbio: muore 46enne

Tragedia nel primo pomeriggio di domenica 6 settembre a Valtorta, in alta Val Brembana: un uomo di 46 anni è morto in seguito a un incidente in sella alla sua moto da trial.

L’allarme è scattato attorno alle 14 quando l’uomo si trovava lungo i sentieri attorno ai Piani di Bobbio: secondo le prime informazioni fatale sarebbe stata una caduta, nei pressi degli impianti di risalita.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi, con un elicottero alzatosi in volo da Sondrio e con gli uomini del Soccorso Alpino: dell’incidente sono stati informati anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Lecco.

Per il 46enne, però, non c’è stato nulla da fare: ne è stato dichiarato il decesso prima del trasporto in ospedale.

Seguono aggiornamenti.